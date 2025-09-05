Ukraine – France : Olise et Mbappé buteurs, Tchouameni rayonnant, Dembélé malheureux… les notes des Bleus
Laurent Hess
5 septembre 2025

L’Equipe de France s’est imposée contre l’Ukraine (2-0) ce vendredi soir en Pologne. Voici nos notes pour les Bleus, auteurs d’une très bonne première mi-temps et moins souverains en deuxième, jusqu’à ce que Mbappé vienne les délivrer…

MAIGNAN (6)

Protégé par une défense intraitable, le gardien tricolore a été au chômage technique en première mi-temps. Plus sollicité au retour des vestiaires, il a été suppléé par Konaté (65e), puis par son poteau sur une tête de Zabarnyi (66e). Avant d’empêcher l’Ukraine de réduire le score sur la dernière action du match (90e+3).

KOUNDE (6)

L’ancien girondin n’a pas beaucoup joué depuis le début de la saison avec le Barça mais cela ne s’est pas vraiment ressenti. Sur son côté, il n’a rien laissé passer. Toujours aussi précieux dans son engagement.

KONATE (7)

Le défenseur de Liverpool s’est montré sobre et efficace. En l’absence de Saliba, il a marqué des points, avec notamment ce sauvetage sur sa ligne, de la tête, alors que Maignan était battu (66e).

UPAMECANO (7)

Une longue relance pour Barcola sur l’ouverture du score. Et défensivement, il s’est montré extrêmement solide dans les duels. Un très bon match.

DIGNE (6)

Sur son côté gauche, l’ancien lensois a fait bonne garde et il a bien combiné avec Barcola. Moins à son affaire en deuxième mi-temps, à l’image de l’équipe, mais il s’est bien accroché.

TCHOUAMENI (8)

Le joueur du Real Madrid a assuré un premier rideau très efficace, soulageant bien sa défense avec des interventions tranchantes. Une belle ouverture pour Dembélé (58e), puis une autre qui a permis à Mbappé de doubler la mise. Un gros match.

KONE (7)

Koné a livré son meilleur match en Bleu. Comme Tchouameni, le joueur de la Roma a bien stabilisé l’édifice mis en place par Deschamps, avec beaucoup de récupérations. Et il n’a pas hésité à se projeter, donnant de bons ballons, notamment à Mbappé (23e) et Doué (30e).

DOUE (5), puis DEMBELE (5), puis EKITIKE

Sur son aile droite, Doué avait un client avec Zuchenko. Il a beaucoup bougé mais n’a pas toujours été en réussite dans ses tentatives. Remplacé à la mi-temps par DEMBELE, qui a buté sur Trubin (52e) avant d’être contraint de sortir, en boitant bas, suite à une pointe à l’ischio. Remplacé par EKITIKE, qui n’a pas pu se mettre en évidence pour sa première sélection en Bleu.

OLISE (7)

En pointe haute du milieu, Olise est venu ouvrir le score en profitant avec sang froid et précision d’un caviar de Barcola. Il aurait pu doubler la mise peu après sans une belle parade du gardien ukrainien (18e). Inspiré dans ses prises de balles et ses passes, comme sur son ouverture plein axe pour Barcola (72e).

BARCOLA (7)

Sur son côté gauche, Barcola a été omniprésent en première mi-temps. Passeur décisif pour Olise, il a mis le feu à la défense ukrainienne dès qu’il a touché le ballon, ouvrant de nombreuses brèches. Dommage qu’il n’ait pu convertir le service en profondeur d’Olise, sa frappe s’envolant dans les nuages (72e)…

MBAPPE (7)

Pour sa 91e sélection, le capitaine des Bleus a multiplié les appels mais la précision lui a fait défaut sur ses premières frappes, au dessus (23e) et à côté (41e). Discret au retour des vestiaires, il est sorti de sa boite pour inscrire le but du break, en mystifiant Zabarnyi, puis Trubin, sur un contre éclair.

