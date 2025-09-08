Week-end sous tension pour Raphinha, l’ailier du FC Barcelone, qui a vu l’actualité du football supplantée par une vive polémique familiale et sociale. Après avoir accusé Disneyland Paris de discrimination envers son jeune fils sur les réseaux sociaux, la star brésilienne a secoué le monde sportif et suscité de rapides excuses de la part du parc d’attractions, désormais décidé à rectifier le tir avec une « surprise ». Retour sur une séquence où émotion et société se croisent.

Un incident qui fait polémique : que s’est-il passé à Disneyland Paris ?

Tout bascule lors d’une sortie familiale au célèbre parc francilien. L’ambiance magique attendue prend une tournure amère pour la famille de Raphinha : son fils, impatient d’approcher le personnage Disney costumé en Tac, se retrouve ostensiblement ignoré. À plusieurs reprises, l’enfant tente un geste, espère une attention, mais rien n’y fait, le personnage s’attarde auprès d’autres enfants et le snobe.

Le ressenti d’exclusion s’installe rapidement. Pour l’international brésilien, ce comportement heurte profondément. Également mis en avant : une impression que les autres enfants présents, que le joueur décrit comme étant « tous blancs », bénéficient, eux, de marques d’affection de la part du personnage. Ce sentiment d’injustice va déclencher une réaction immédiate sur les réseaux sociaux.

La colère de Raphinha : des stories Instagram qui secouent le parc

De retour chez lui, l’attaquant du Barça, loin d’être indifférent, partage sa colère et son incompréhension avec ses 14,6 millions de followers sur Instagram. En quelques messages aussi percutants qu’épidermiques, il dénonce ce qu’il qualifie de « snobisme », précisant même : « Je préfère dire que c’était du snobisme, pour ne rien dire d’autre ».

Mais c’est surtout une phrase, lourde de sens, qui alimente les débats : « Je comprends la fatigue de ce travail, mais pourquoi tous les enfants blancs ont été embrassés et pas mon fils ? » Le mot « discrimination » n’est pas employé explicitement, mais le parallèle est clair, la portée évidente. Un coup de tonnerre qui fait le tour des réseaux sociaux — et qui dépasse le strict cadre sportif. Pour beaucoup, cette séquence rappelle combien le football peut aussi être le miroir de questions de société.

Disneyland Paris réagit et tente d’apaiser la situation

Face à l’ampleur de la polémique et à la pression médiatique, Disneyland Paris n’a pas traîné : le parc exprime publiquement ses regrets et contacte la famille pour s’excuser de cette expérience malheureuse. « Nous souhaitons proposer une expérience magique pour chacun de nos visiteurs sans exception », indique le parc, qui organise sans délai deux nouvelles rencontres personnalisées entre le fils de Raphinha et les personnages de son choix.

Derrière ces mesures, le célèbre parc cherche avant tout à éteindre l’incendie et à montrer que la magie Disney doit rester accessible à chaque enfant, sans distinction. Cette réponse rapide traduit aussi la prise de conscience des enjeux d’image et de responsabilité qui pèsent sur une telle marque, surtout lorsque l’affaire prend une dimension internationale. Les dirigeants savent qu’il faut savoir agir vite et publiquement quand une personnalité, aussi influente que l’ailier brésilien, monte au créneau.

Quelle suite pour la famille de Raphinha et le parc ?

Après le choc et la vague d’indignation, le calme semble revenir. Raphinha, qui avait lancé un cinglant « Je vous déteste, Disneyland Paris » dans une de ses stories, n’est plus revenu publiquement sur l’incident depuis la réponse du parc. Silence ou retrait volontaire, le joueur laisse planer l’incertitude sur un éventuel apaisement final.

Du côté du parc, la volonté d’apaisement est affichée et la promesse d’une « surprise » pour le petit garçon laisse entrevoir un dénouement positif et intime pour la famille.