Un soir dont on se souviendra à double titre pour Lamine Yamal sur la pelouse du stade de Konya. Alors que l’Espagne écrasait la Turquie (0-6) dans un match à sens unique, la jeune sensation barcelonaise, attendue au tournant, a vécu une drôle de mésaventure en coulisses. Une victoire collective éblouissante qui contraste étonnamment avec un moment bien plus personnel, inattendu et humain, vécu par le prodige espagnol.

Victoire éclatante de la Roja, soirée contrastée pour Yamal

Portée par une génération talentueuse, l’Espagne a confirmé sa forme étincelante, déroulant un véritable récital face à une équipe turque dépassée. Les partenaires de Mikel Merino, auteur d’un match remarquable avec un triplé mémorable, ont assuré le spectacle offensif, laissant parler la puissance collective de la Roja. Mais, sur le plan individuel, ce fut une soirée mitigée pour Lamine Yamal : aligné d’entrée, le jeune ailier a enchaîné les initiatives mais s’est parfois montré imprécis dans le dernier geste, laissant ses coéquipiers s’illustrer en première ligne.

Au-delà de la performance, impossible d’ignorer le triplé exceptionnel de Mikel Merino avec l’Espagne contre la Turquie, qui a illuminé la rencontre et renforcé la dynamique positive côté espagnol.

L’épisode du passeport perdu au stade de Konya

Mais l’histoire ne s’est pas jouée qu’entre les lignes du terrain. Quelques minutes après la fin du match, Lamine Yamal a pris conscience que son passeport avait disparu, ajoutant une dose d’imprévu à une soirée déjà mémorable. Malgré la fête collective dans les vestiaires et le sourire aux lèvres de l’équipe, le Barcelonais de 18 ans s’est lancé, inquiet, dans une véritable chasse au trésor.

Après avoir retourné bancs et vestiaires, Yamal n’a eu d’autre choix que de quitter le stade de Konya sans son précieux document, les recherches étant restées vaines. Une situation cocasse qui rappelle, même pour les étoiles montantes du football, la fragilité de certains instants hors du terrain.

Symbole de sa jeunesse et de la pression qui l’entoure, cet incident ramène à l’humain celui que l’on voyait déjà plus grand que nature. Même dans l’euphorie d’un large succès, la réalité peut soudain se rappeler avec une touche de légèreté bienvenue.