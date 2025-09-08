Première récompense pour Xabi Alonso, tout juste débarqué au Real Madrid…

Dans un entretien accordé à Bild, ce week-end, Kylian Mbappé s’est montré charmé par les débuts de Xabi Alonso au Real Madrid. «J’ai une très bonne impression de lui. Il veut réussir. Il connaît parfaitement le club et bien sûr, notre début a été bon avec trois victoires, c’est vraiment positif, même si nous devons nous améliorer », a confié la star.

Xabi Alonso élu meilleur coach de Liga en août

Et Mbappé n’est pas le seul à être séduit par le Basque. En effet, ce lundi, Xabi Alonso est nommé entraîneur du mois d’août en Liga. Logique, puisque le Real est leader.