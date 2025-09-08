À 22 ans, Raúl Asencio incarnait la relève défensive du Real Madrid. Pourtant, l’avenir du jeune défenseur s’est soudainement assombri…

Raúl Asencio avait franchi un à un les échelons dau Real Madrid jusqu’à marquer la saison 2024-2025 de son empreinte. Promu en équipe première, le défenseur central a enchaîné 23 apparitions en Liga, dont 18 en tant que titulaire, et fait parler sa rugosité, sa lecture du jeu et sa justesse balle au pied. Les comparaisons avec Sergio Ramos ont alors fusé et sa valeur marchande a explosé, passant de 300 000 euros à 40 millions en moins d’un an. Appelé par la Roja pour la Ligue des Nations en mars dernier, tous les feux étaient au vert pour le natif de Las Palmas. Mais depuis, c’est la débandade !

Une affaire judiciaire qui fragilise Raul Asencio

Mis en examen dans une enquête sur la diffusion d’une vidéo à caractère sexuel impliquant une mineure, Asencio se retrouve au cœur d’un tourment médiatique et judiciaire. Au fil des mois, la procédure s’alourdit : s’il échappe aux poursuites pour l’enregistrement des faits, les charges de diffusion sans consentement et d’utilisation de mineurs à des fins pornographiques sont maintenues.

Le parquet espagnol requiert quatre ans de prison, assortis d’une lourde amende proche de 58 000 euros. Un verdict est attendu pour début 2026, mais l’impact sur la carrière du joueur est immédiat. La concentration s’évapore, le regard du vestiaire change : la pression extra-sportive devient insoutenable pour celle qui, quelques mois plus tôt, était l’incarnation même de la génération future.

Perte de confiance et déclassement sportif au Real Madrid

Sportivement, la saison bascule. Lors de la Coupe du Monde des Clubs, Asencio multiplie les fautes : penalty concédé, carton rouge, performance en-deçà des attentes. Les critiques s’accumulent, son temps de jeu s’effondre. Depuis août 2025, il n’a participé à aucune rencontre de Liga. La hiérarchie défensive se redessine en sa défaveur : Eder Militão, Antonio Rüdiger et la recrue Dean Huijsen, lui sont clairement passés devant. Un contraste saisissant avec la prolongation de contrat signée jusqu’en 2031, courtisée par une clause libératoire d’un milliard d’euros. Asencio observe désormais les siens depuis le banc. La sélection espagnole, elle aussi, a refermé sa porte. S’il a connu une première convocation, Asencio n’a jamais disputé de match officiel avec la Roja et n’a plus été rappelé. Luis de la Fuente, soucieux d’éviter la polémique, temporise ses choix tant que la justice ne s’est pas prononcée. Si bien que son premier match de la saison se fait encore attendre…