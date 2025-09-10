Avec une assurance désarmante, Lamine Yamal affiche déjà sa faim de Ballons d’Or. À 18 ans, le prodige du FC Barcelone ne se contente pas de rêver du sommet : il envisage d’y inscrire son nom à plusieurs reprises, dans le sillage d’un certain Leo Messi. Un discours qui bouscule le paysage du football mondial et promet une course au titre suprême pleine de fraîcheur et d’ambition.

La course au ballon d’or 2025 : un duel inédit

Dans cette édition 2025, l’attente monte d’un cran avec un duel inédit : Lamine Yamal face à des pointures telles qu’Ousmane Dembélé ou Achraf Hakimi. Lamine Yamal explose les statistiques : 2 buts, 3 passes décisives, titulaire à 100 % et déterminant à chaque apparition sous le maillot blaugrana.

L’ambition dévorante de Lamine Yamal

Interrogé sur son avenir et ses rêves, Lamine Yamal n’esquive pas. Mieux : il trace sa ligne de conduite avec la maturité des plus grands. « Je ne rêve pas d’en gagner un seul, mais plusieurs », lance-t-il, pleinement assumé, dans une déclaration qui marque les esprits et rappelle la confiance insolente d’un certain Messi.

Il va même plus loin : « Je pense être un joueur qui a les capacités pour y parvenir. Si je n’y arrive pas, c’est que je n’aurais pas fait ce qu’il fallait ou pas eu assez d’envie. » Un discours sans détour, porté par ses performances concrètes : trois matchs, deux buts, trois passes décisives, et une régularité impressionnante pour un joueur aussi jeune.

Pour Yamal, l’essentiel est clair : le rêve ne s’arrête jamais, et chaque victoire appelle la suivante. À la maturité, il ajoute cette fraîcheur des phénomènes capables de révolutionner leur époque.

L’avis du sélectionneur espagnol sur le prodige du barça

Le regard du sélectionneur espagnol, Luis De la Fuente, en dit long sur la singularité du phénomène catalan. « Il a fait preuve d’une maturité impressionnante malgré son âge. C’est un enfant qui apprend, mais je suis toujours frappé par la profondeur de ses pensées », confie le coach de la Roja, admiratif de la précocité du jeune ailier.

Maturité, potentiel d’être le meilleur du monde, polyvalence… De la Fuente ne tarit pas d’éloges sur le joueur, sans oublier de rappeler l’émulation bénéfique apportée par d’autres talents du football espagnol. Mais Lamine Yamal s’impose déjà comme une pépite à part, bien décidé à inscrire son nom dans l’histoire du Barça et de la sélection nationale.

Et maintenant, place à la cérémonie !

Le rideau se lèvera bientôt au théâtre du Châtelet à Paris, où sera révélé le nom du prochain Ballon d’Or. Pour Lamine Yamal, cette attente s’accompagne de sérénité et d’une faim jamais rassasiée : « Le jour viendra où je gagnerai, et ce jour-là, je serai très heureux. Mais je voudrai continuer à gagner. »

Déjà dans la lumière par ses exploits avec Barcelone et l’Espagne, le jeune ailier fascine par sa maturité et son ambition. À l’heure où le football se cherche de nouveaux symboles, la détermination de Yamal laisse entrevoir une ère où la course au Ballon d’Or ne sera plus réservée aux noms déjà établis. Rendez-vous le 22 septembre pour découvrir si l’histoire retiendra le premier sacre de ce talent précoce.