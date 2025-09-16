Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, estime qu’Ousmane Dembélé est le grand favori du Ballon d’Or, loin devant Lamine Yamal (FC Barcelone).

Invité de Rothen s’enflamme lundi, Luis Campos s’est enflammé… pour Ousmane Dembélé. Questionné sur le Ballon d’Or, le directeur sportif du PSG a milité pour son joueur au détriment de ses huit coéquipiers également nominés. Pour cela, il n’a pas hésité à rabaisser Lamine Yamal, réduisant son palmarès de la saison dernière à la Liga, oubliant qu’il y avait eu deux autres trophées (Coupe du Roi, Supercoupe d’Espagne). Et que les compétitions espagnoles sont autrement plus relevées que celles en France. Le Portugais a également omis le premier critère du Ballon d’Or, qui repose sur le talent pur, pas sur les stats…

« Qu’est-ce que Lamine Yamal a gagné ? Le championnat espagnol… »

« Ousmane Dembélé a marqué 35 buts et délivré 16 passes décisives. Il a été élu meilleur joueur de la Ligue des champions, meilleur joueur de son championnat. Il a terminé meilleur buteur de son championnat. Il a tout gagné. S’il s’appelle Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, il n’y a pas de discussion. S’il n’est pas Ballon d’Or, c’est parce que les personnes qui ont voté n’ont pas la compétence de voter pour le Ballon d’Or. Parce que les stats qu’il a et tout ce qu’il a gagné, c’est très fort. À mon avis, celui qui mérite clairement le Ballon d’Or, c’est Ousmane Dembélé. Pour moi, il n’y a pas de discussion. »

« Je parle de la saison écoulée, pas d’une projection sur Lamine Yamal dans les prochaines années. Dans cette saison, le joueur avec les meilleures stats et le plus en évidence dans toutes les compétitions, c’est Ousmane Dembélé. Hakimi et Vitinha, qui ont aussi gagné la Ligue des nations, ont fait aussi des saisons extraordinaires, mais la vérité, c’est que le meilleur joueur de la Ligue des champions et la Ligue 1, c’est Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or, ça doit être lui. On se projette sur Lamine Yamal comme un énorme joueur d’avenir. Mais on parle d’une saison très spécifique. Le palmarès a été décisif lors de toutes les années précédentes et qu’est-ce que Lamine Yamal a gagné ? Le championnat espagnol. »