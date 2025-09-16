Le Paris Saint-Germain avance ses pions pour sécuriser l’avenir de Bradley Barcola. Bourreau du RC Lens ce dimanche (2-0), l’ailier de 23 ans est en discussions avancées avec le club pour prolonger son contrat jusqu’en 2030.

Après une première saison d’adaptation, Bradley Barcola a explosé sous les ordres de Luis Enrique. Percutant, décisif, l’ancien Lyonnais a conquis le Parc et s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du PSG. Un potentiel que Paris ne veut surtout pas voir filer.

Actuellement lié au club jusqu’en 2028, l’ailier gauche est dans le viseur de la direction sportive, qui souhaite prolonger son bail de deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2030. Selon le journaliste Giovanni Castaldi, les discussions avancent dans le bon sens et une signature serait imminente. L’idée : anticiper et verrouiller un joueur qui pourrait rapidement attirer l’attention des grands clubs européens.

Le PSG, de son côté, se montre confiant et déterminé à le convaincre rapidement. Cette prolongation s’inscrirait dans une logique plus large : bâtir un noyau jeune autour de cadres confirmés. Après avoir blindé Warren Zaïre-Emery, le club capitalise désormais sur Barcola, symbole d’un projet à long terme et d’une politique axée sur la valorisation des jeunes talents.