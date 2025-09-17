Toujours aussi gourmand sur le marché des transferts, le PSG aurait des vues sur Dani Olmo (FC Barcelone) pour janvier et sur William Saliba (Arsenal), que convoite également le Real Madrid.

Ce soir, le PSG entame sa campagne de Champions League, dont il est le détenteur, par la réception de l’Atalanta Bergame. Ce sera sans Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Lucas Beraldo, tous blessés lors des dix derniers jours pour une plus ou moins longue durée. Ce qui, évidemment, a relancé les spéculations concernant la volonté du club de la capitale de se renforcer. Deux noms sont (res)sortis ce mercredi, ceux de Dani Olmo (FC Barcelone) et William Saliba (Arsenal).

Olmo, ce serait pour cet hiver

Pour le premier, ce serait une volonté de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a connu Olmo en sélection ibérique, entre 2019 et 2022. Il l’a imposé dans le onze de départ et voit que sa situation au FC Barcelone est loin d’être claire. Fermin Lopez semble l’avoir devancé dans la hiérarchie des meneurs centraux. Luis Enrique souhaiterait recruter Olmo dès le mois de janvier. Mais le joueur, revenu en Catalogne l’été dernier, n’a pas forcément envie de quitter son club de cœur. Et le Barça, pas forcément vendeur, ne le libèrera qu’en échange d’un très gros chèque…

Quant à William Saliba, les négociations avec Arsenal pour une prolongation se poursuivent mais, selon Ekrem Konur, le Real Madrid et le PSG continuent de lui signifier leur intérêt. Le journaliste turc parle d’une indemnité de 100 M€ réclamée par les Gunners en cas de transfert. Cela fait des années que Saliba est dans le viseur du PSG. Le possible départ de Marquinhos, la blessure de Beraldo ou les débuts poussifs de Zabarnyi pourraient rendre le recrutement d’un défenseur central urgent.