PSG, FC Barcelone : le Qatar influence l'élection du Ballon d'Or !
Le Ballon d'Or 2004, remporté par Andriy Shevchenko.
Raphaël Nouet
17 septembre 2025

L’Equipe a dévoilé aujourd’hui un partenariat entre Qatar Airways et le Ballon d’Or, récompense que convoite Ousmane Dembélé, qui évolue dans le club détenu par l’émirat, le PSG…

Qui a dit que le Qatar était une pieuvre tentaculaire digne des plus grandes mafias ? Certainement pas Daniel Riolo ! Ce mercredi, le journaliste de RMC, qui dénonce depuis des mois maintenant la mainmise de l’émirat sur le football français voire mondial, a retweeté l’annonce par le Ballon d’Or d’un partenariat avec Qatar Airways en l’accompagnant de treize émojis pleurant de rire et ce commentaire : « La fixette, la fixette, la fixette… Qu’il est con Riolo… ».

Un partenariat entre le Ballon d’Or et Qatar Airways à moins de deux semaines du verdict…

Effectivement, comment ne pas faire un lien entre ce partenariat et le fait que neuf joueurs du PSG, club détenu par le Qatar, sont en lice pour remporter le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé en tête ? L’incertitude règne concernant l’issue finale du scrutin puisque si l’on s’en tient au critère premier du vote, le talent pur, c’est Lamine Yamal qui devrait être couronné. Mais Dembélé a plus marqué et a remporté la Champions League avec Paris… Déjà partenaire premium de la FIFA, de l’UEFA et de la Champions League, le Qatar a ajouté la plus belle récompense footballistique à sa vitrine. A moins de deux semaines de la cérémonie qui verra le Ballon d’Or 2025 récompensé…

Pour ceux qui se demandent combien de temps durera l’influence du Qatar sur le ballon rond, notamment en Ligue 1, la réponse est : encore très longtemps. Un article du Monde, paru mardi, explique que l’émirat détient 20% des immeubles des Champs Elysées. Ses investissements colossaux dans l’Hexagone vont continuer, permettant à une économie moribonde de rester la tête hors de l’eau. L’Etat n’a aucun intérêt à le voir partir…

