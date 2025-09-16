Tout semble indiquer que la pépite du Barça va rater le retour du club blaugrana en Ligue des champions à Newcastle jeudi soir

Jeudi soir, le FC Barcelone va entrer en lice en Ligue des Champions, à Newcastle. Et les Culés devraient se déplacer dans le nord de l’Angleterre sans Lamine Yamal.

Yamal absent à l’entraînement ce mardi

Yamal avait déjà été forfait ce week-end lors de l’écrasante victoire 6 à 0 contre Valence, et selon Marca il devrait à nouveau manquer à l’appel face aux Magpies. Le média révèle en effet que l’ailier est de nouveau resté en salle ce mardi, sans participer à la séance d’entraînement collectif en raison de ses problèmes à l’aine. Hansi Flick dévoilera le groupe convoqué pour le match dès mercredi. A pariori, ce devrait donc être sans Lamine Yamal.