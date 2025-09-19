FC Barcelone : le Barça confirme une mauvaise nouvelle pour le match contre le PSG

Pour le choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG, les Catalans ne retrouveront pas le Camp Nou.

Ce vendredi, le FC Barcelone a officialisé une nouvelle importante pour son calendrier européen. Le deuxième match de la phase de ligue de la Ligue des Champions, prévu mercredi 1er octobre contre le Paris Saint-Germain, ne se jouera pas au Camp Nou. Les Catalans évolueront exceptionnellement au Stade Olympique Lluís Companys.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des travaux et démarches administratives en cours pour l’ouverture officielle du nouveau Camp Nou, qui se fait attendre. Le club assure travailler « intensivement » pour obtenir toutes les autorisations nécessaires dans les prochains mois, afin que les supporters puissent bientôt retrouver leur enceinte emblématique dans les meilleures conditions.

Pour rappel, le Barça a joué son premier match à domicile en Liga au stade Johan-Cruyff, une enceinte située au sein du centre d’entraînement, devant 6000 personnes.

Le communiqué du FC Barcelone

« Le FC Barcelone annonce que le deuxième match de la phase de groupes de la Ligue des Champions, mercredi 1er octobre à 21h00, contre le Paris Saint-Germain, se jouera au Stade Olympique Lluís Companys.

Le Club continue de travailler intensivement pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains mois.

Le FC Barcelone tient à remercier ses socios et ses fans pour leur compréhension et leur soutien tout au long d’un processus aussi complexe qu’excitant que le retour au nouveau Spotify Camp Nou ».