Le PSG officialise l’arrivée d’une pépite tunisienne ce vendredi.

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain officialise une nouvelle arrivée avec la signature de Khalil Ayari (20 ans) en provenance du Stade Tunisien.

Ayari va intégrer l’effectif Espoirs du PSG

«Khalil Ayari s’engage avec le Paris Saint-Germain pour une saison dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, soit jusqu’en juin 2026. Le jeune attaquant arrive en provenance du Stade Tunisien et intégrera l’effectif Espoirs.»

Gaucher évoluant souvent à droite pour rentrer sur son pied fort, Ayari, international A’ tunisien, est prêté avec une option d’achat estimée à 1,5 million d’euros. Son arrivée avait fuité dès le début du mois de septembre. Pas vraiment une surprise, donc. Ayari avait été mis à l’essai par le PSG Espoirs cet été après avoir inscrit 3 buts en 26 matches avec le Stade Tunisien la saison passée.