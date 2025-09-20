Demain soir, le FC Barcelone accueillera Getafe en Liga. Hansi Flick a été interrogé sur les blessures de ses joueurs, le Ballon d’Or ou encore les changements de stade.

Pedri et Lewandowski absents pour le Ballon d’Or

« Un jour, nous verrons si Lamine remporte le Ballon d’Or. Nous sommes nominés et tous ceux qui sont nominés le méritent. Vous devez être là et montrer du respect aux gagnants, c’est d’une importance vitale.

Rashford enfin à son meilleur niveau

« Pour ma part, je l’ai dit à différentes occasions. Il a gagné en confiance avec ces deux buts et notre façon de jouer est à haute intensité, c’est ce que j’attends de lui aussi. Quand vous arrivez dans un nouveau club, vous devez vous adapter à une nouvelle philosophie, mais je pense qu’il est arrivé au bon moment. Je crois fermement en sa qualité, mais il faut toujours travailler dur et apprendre. Je vais continuer à le pousser et à le soutenir. »

L’attitude des joueurs

« En regardant la saison dernière, les choses changent rapidement. Je le vois comme ça, nous devons être concentrés match par match. Notre boulot, c’est de tout donner pour ce club, je vais tout donner pour cette équipe et c’est ce que j’attends de mes joueurs »

Yamal va mieux mais…

« « « Bien sûr, nous y travaillons. Comme je l’ai déjà dit, il faut y aller au jour le jour avec Lamine. Avec Balde, son cas va mieux et nous espérons le revoir bientôt. Lamine a besoin de plus de temps. »

Les changements de stade

« Ce n’est pas entre mes mains. Ce n’est pas ma décision, je dois me concentrer sur mon équipe. Étape par étape, nous verrons ce qui se passera. »