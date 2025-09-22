PSG : Nasser Al-Khelaïfi a tranché entre le Classique et le Ballon d’Or

Entre le Classique OM – PSG et la cérémonie du Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi, président parisien, a fait son choix.

Ce lundi soir, la planète football sera suspendue au Classique entre l’OM et le PSG, mais égaleme,nt à la cérémonie du Ballon d’Or, et le Paris Saint-Germain y sera bien représenté. Selon RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien, restera à Paris mais assistera néanmoins à l’événement majeur de la saison.

Aux côtés du dirigeant, plusieurs joueurs du PSG feront le déplacement. Désiré Doué sera présent à la cérémonie, tout comme João Neves et Ousmane Dembélé, qui fait figure de favori pour remporter cette distinction. De son côté, le conseiller sportif Luis Campos sera à Marseille, au stade Vélodrome, pour suivre la rencontre du PSG.