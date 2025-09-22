Ballon d’Or 2025 : la terrible chute de Vinicius, qui passe de la 2e à la 16e place

Grand favori mais finalement 2e au Ballon d’Or la saison dernière, Vinicius a considérablement chuté cette année avec une 16e place.

Vinicius, l’ailier brésilien du Real Madrid, a connu un contraste saisissant entre sa performance individuelle et sa reconnaissance lors du Ballon d’Or 2025. Après avoir terminé deuxième en 2024, juste derrière Rodri, il s’est retrouvé à la 16e place cette année, un classement inattendu pour celui qui semblait suivre une trajectoire ascendante.

Sur le plan statistique, sa saison reste impressionnante (22 buts et 19 passes en 58 matchs, en comptant la CDM des clubs). Avec 11 buts et 10 passes décisives en Liga, ainsi que 8 réalisations en 12 matches de Ligue des champions, Vinicius a maintenu une régularité dans les performances offensives. Pourtant, le Brésilien semble avoir été pénalisé par un manque de moments décisifs dans les rencontres les plus prestigieuses et par l’absence de titres majeurs pour le Real Madrid, limité à la Supercoupe de l’UEFA et à la Coupe intercontinentale sur la saison 2024-2025.

Vinicius, plus fort pour la prochaine édition ?

Cette chute dans le classement du Ballon d’Or souligne une réalité du football moderne : l’excellence individuelle, aussi impressionnante soit-elle, ne suffit pas toujours à compenser l’impact limité sur les grands rendez-vous et les succès collectifs. Pour Vinicius, la leçon est claire : briller lors des moments-clés et décrocher des trophées majeurs restent essentiels pour atteindre les sommets du football mondial.

Si certains voient dans cette 16e place une déception, elle pourrait en réalité servir de moteur pour Vinicius : continuer à évoluer, surprendre sur la scène européenne et revenir plus fort dans la course au Ballon d’Or dans les prochaines années.

Le classement du Ballon d’Or du 11e au 30e

11e : Pedri (Espagne. 22 ans. Milieu. FC Barcelone.)

12e : Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie. 24 ans. Attaquant. Naples, puis PSG.)

13e : Harry Kane (Angleterre. 32 ans. Attaquant. Bayern Munich.)

14e : Désiré Doué (France. 20 ans. Attaquant. PSG.)

15e : Viktor Gyokeres (Suède. 27 ans. Attaquant. Sporting Portugal, Arsenal depuis juillet 2025.)

16e : Vinicius Junior (Brésil. 25 ans. Attaquant. Real Madrid.)

17e : Robert Lewandowski (Pologne. 36 ans. Attaquant. FC Barcelone.)

18e : Scott McTominay (Écosse. 28 ans. Milieu. Naples.)

19e : Joao Neves (Portugal. 20 ans. Milieu. PSG.)

20e : Lautaro Martinez(Argentine. 27 ans. Attaquant. Inter Milan.)

21e : Serhou Guirassy(Guinée. 29 ans. Attaquant. Borussia Dortmund.)

22e : Alexis Mac Allister (Argentine. 26 ans. Milieu. Liverpool.)

23e : Jude Bellingham (Angleterre. 22 ans. Milieu offensif. Real Madrid.)

24e : Fabian Ruiz (Espagne. 29 ans. Milieu. PSG.)

25e : Denzel Dumfries (Pays-Bas. 29 ans. Piston droit. Inter Milan.)

26e : Erling Haaland (Norvège. 25 ans. Attaquant. Manchester City.)

27e : Declan Rice (Angleterre. 26 ans. Milieu. Arsenal.)

28e : Virgil Van Dijk (Pays-Bas. 34 ans. Défenseur central. Liverpool.)

29e : Florian Wirtz (Allemagne. 22 ans. Milieu offensif. Bayer Leverkusen puis Liverpool depuis juin 2025.)

30e : Michael Olise (France. 23 ans. Milieu offensif voire attaquant. Bayern Munich.)