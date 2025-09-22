C’est officiel, Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 ! Un 6e joueur français à remporter cette distinction, trois ans après Karim Benzema.

Ce lundi 22 septembre 2025, lors de la 69e cérémonie du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet à Paris, Ousmane Dembélé a été couronné meilleur joueur du monde, succédant à Rodri (Manchester City). Cette distinction marque l’apogée d’une saison exceptionnelle pour l’ailier français du Paris Saint-Germain.

Sous la houlette de Luis Enrique, Dembélé a brillé sur tous les terrains. Il a inscrit 35 buts et délivré 16 passes décisives en 53 matches, dont 21 buts en Ligue 1, où il a remporté le titre de meilleur joueur de la saison. En Ligue des champions, il a été élu meilleur joueur de la compétition, avec 8 buts et 6 passes décisives en 15 matches, contribuant ainsi largement à la victoire du PSG en finale contre l’Inter Milan (5-0). Cette performance a permis au club parisien de décrocher un quadruplé historique (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions) et d’atteindre la finale de la Coupe du monde des clubs.

Dembélé était le grand favori de cette édition, devant Yamal, et a été soutenu par plusieurs figures du football. Sa polyvalence offensive, sa capacité à marquer dans les grands matches et son rôle central dans le PSG version post-Mbappé ont fait de lui un prétendant logique au titre.

À 28 ans, Dembélé entre dans la phase la plus aboutie de sa carrière. Ce Ballon d’Or vient récompenser une trajectoire marquée par des blessures et des critiques, mais aussi par une résilience et une évolution tactique remarquables. Il devient ainsi le 6e joueur français à remporter cette distinction, après Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema.

Le classement complet du Ballon d’Or

1er : Ousmane Dembélé (France. 28 ans. Attaquant. PSG)

2e : Lamine Yamal (Espagne. 18 ans. Attaquant. FC Barcelone)

3e : Vitinha (Portugal. 25 ans. Milieu de terrain. PSG)

4e : Mohamed Salah (Egypte. 33 ans. Attaquant. Liverpool)

5e : Raphinha (Brésil. 28 ans. Attaquant. FC Barcelone)

6e : Achraf Hakimi (Maroc. 26 ans. Défenseur. PSG)

7e : Kylian Mbappé (France. 26 ans. Attaquant. Real Madrid)

8e : Cole Palmer (Angleterre. 23 ans. Attaquant. Chelsea)

9e : Gianluigi Donnarumma (Italie. 26 ans. Gardien de but. PSG puis Manchester City)

10e : Nuno Mendes (Portugal. 23 ans. Défenseur. PSG)

11e : Pedri (Espagne. 22 ans. Milieu. FC Barcelone.)

12e : Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie. 24 ans. Attaquant. Naples, puis PSG.)

13e : Harry Kane (Angleterre. 32 ans. Attaquant. Bayern Munich.)

14e : Désiré Doué (France. 20 ans. Attaquant. PSG.)

15e : Viktor Gyokeres (Suède. 27 ans. Attaquant. Sporting Portugal, puis Arsenal)

16e : Vinicius Junior (Brésil. 25 ans. Attaquant. Real Madrid.)

17e : Robert Lewandowski (Pologne. 36 ans. Attaquant. FC Barcelone.)

18e : Scott McTominay (Écosse. 28 ans. Milieu. Naples.)

19e : Joao Neves (Portugal. 20 ans. Milieu. PSG.)

20e : Lautaro Martinez(Argentine. 27 ans. Attaquant. Inter Milan.)

21e : Serhou Guirassy(Guinée. 29 ans. Attaquant. Borussia Dortmund.)

22e : Alexis Mac Allister (Argentine. 26 ans. Milieu. Liverpool.)

23e : Jude Bellingham (Angleterre. 22 ans. Milieu offensif. Real Madrid.)

24e : Fabian Ruiz (Espagne. 29 ans. Milieu. PSG.)

25e : Denzel Dumfries (Pays-Bas. 29 ans. Piston droit. Inter Milan.)

26e : Erling Haaland (Norvège. 25 ans. Attaquant. Manchester City.)

27e : Declan Rice (Angleterre. 26 ans. Milieu. Arsenal.)

28e : Virgil Van Dijk (Pays-Bas. 34 ans. Défenseur central. Liverpool.)

29e : Florian Wirtz (Allemagne. 22 ans. Milieu offensif. Bayer Leverkusen puis Liverpool depuis juin 2025.)

30e : Michael Olise (France. 23 ans. Milieu offensif voire attaquant. Bayern Munich.)