La soirée parisienne du Ballon d’Or 2025 avait tout pour être celle de la consécration pour Lamine Yamal. Brillant avec le FC Barcelone depuis deux saisons et récompensé d’un deuxième Trophée Kopa consécutif, le prodige espagnol espérait cette fois grimper sur la plus haute marche du football mondial. Mais le rêve s’est envolé : le prestigieux trophée a finalement été attribué à Ousmane Dembélé, récompensant la saison exceptionnelle de l’international français.

Nicki Nicole, un soutien précieux

Absente à ses côtés lors de la cérémonie parisienne, la chanteuse argentine Nicki Nicole, compagne de Yamal, a tenu à lui adresser un message public de soutien. Sur Instagram, elle a publié une photo intime d’eux deux enlacés, accompagnée d’une légende simple mais lourde de sens :

« Mon étoile. Je t’aime. »

Un duo sous le feu des projecteurs

Un message qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, salué par les fans du Barça et de l’artiste, touchés par la tendresse du geste.

Lamine Yamal et Nicki Nicole, couple inattendu mêlant football et musique, attirent depuis plusieurs semaines l’attention des médias espagnols et argentins. L’attaquant du Barça, déjà considéré comme le futur visage du football européen, trouve auprès de la chanteuse une stabilité affective qui semble lui donner une force supplémentaire.

Si le Ballon d’Or lui a échappé cette fois, l’avenir semble promis à Yamal. Avec le soutien de ses proches et la reconnaissance déjà acquise grâce à son deuxième Trophée Kopa, le jeune crack a encore tout le temps pour inscrire son nom au palmarès du plus prestigieux des trophées individuels.