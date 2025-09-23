Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, le milieu espagnol Fabian Ruiz est suivi par trois clubs étrangers. Mais il assure se sentir bien à Paris, qui négocie pour une prolongation.

Hier, Fabian Ruiz, comme ses coéquipiers, n’a pu éviter une première défaite du PSG au Vélodrome en championnat depuis 2011. Le milieu de terrain espagnol a été un cran en dessous de ses prestations habituelles, comme s’il commençait à payer la note d’une saison 2024-25 aussi historique que longue. Mais toujours est-il qu’il continue d’être un joueur clef dans le dispositif de Luis Enrique. Et que ce dernier n’est pas décidé à le laisser partir…

Le PSG veut le prolonger de deux ans

Cet été, l’Atlético Madrid s’est intéressé au champion d’Europe. Ekrem Konur assure que la Juventus Turin et le Betis Séville, son club formateur, le voudraient également. Mais, déjà, le PSG réclame au minimum 40 M€ pour le laisser partir. Ce qui écarte le Betis et même la Juventus de l’équation. Reste l’Atlético. Mais, toujours selon Konur, Fabian Ruiz se sentirait bien à Paris et aurait la volonté de prolonger son contrat. Des négociations ont débuté pour que celui-ci, qui s’achève en 2027, soit allongé de deux ans.

L’Atlético Madrid est actuellement en négociations avec un fonds d’investissement américain pour une entrée dans son capital. Il pourrait donc bientôt avoir de gros moyens pour recruter. Le PSG espère finaliser la prolongation de Fabian Ruiz d’ici là…