PSG Mercato : 3 clubs sur Fabian Ruiz, prêt à jurer allégeance à Paris
PSG : le chambrage de Fabian Ruiz et Nuno Mendes sur Marseille

PSG : le chambrage de Fabian Ruiz et Nuno Mendes sur Marseille
Louis Chrestian
23 septembre 2025

L’image a déjà fait le tour des réseaux : malgré la douche froide subie par Paris au Vélodrome, Fabian Ruiz et Nuno Mendes n’ont pas perdu leur sourire. Lundi soir, l’OM a enfin renoué avec la victoire dans son antre face au PSG, brisant une série noire vieille de quatorze ans. Mais si les Marseillais ont fêté ce succès historique dans une ambiance bouillante, la réaction inattendue des deux Parisiens a fait basculer le Classique dans une autre dimension.

La réponse malicieuse des Parisiens

Alors que certains seraient sortis têtes basses, Fabian Ruiz et Nuno Mendes ont opté pour l’ironie, se glissant dans la peau des vétérans du Classique. Face aux provocations, ils n’ont pas riposté verbalement. Mieux, ils ont choisi un chambrage silencieux mais redoutable d’efficacité : exhiber calmement leurs badges de champions de France, petit clin d’œil plein de fierté et de décontraction, tout sourire, en direction des supporters bouillonnants. Une attitude radicalement différente de celle d’Achraf Hakimi, plus frontal après la rencontre.

OMPSG

Fabian Ruiz lors du match du PSG à Marseille.
