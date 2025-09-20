Khvicha Kvaratskhelia a révélé que lors du dernier gala du Ballon d’Or, Lionel Messi lui avait fait le plus grand des honneurs en venant le saluer.

Joueur au talent immense, Khvicha Kvaratskhelia est également une personne très modeste, alors qu’elle est une star absolue en Géorgie. L’ailier du PSG en a apporté une nouvelle preuve à travers cette anecdote qu’elle a dévoilé à propos de Lionel Messi. La scène s’est passée lors du dernier gala du Ballon d’Or. Les deux joueurs étaient assis pas très loin l’un de l’autre et l’ancien Napolitain ne se remet toujours pas du fait que ce soit l’Argentin qui soit venu à sa rencontre.

« Il a gagné mon immense respect ce jour-là »

« Il était assis à ma droite. Soudain, Leo s’est levé et je n’avais aucune idée de pourquoi ni où il allait. On nous avait pourtant demandé de rester assis pendant les pauses. Mais il a marché droit vers moi. Je ne savais pas ce qui se passait et, tout à coup, il m’a tendu la main. J’étais tellement surpris que je me suis levé instantanément pour la lui serrer. Après cela, il m’a fait un signe et est retourné à sa place. Il a gagné mon immense respect ce jour-là. Qu’un joueur comme lui se lève pour venir me saluer… c’était fou. C’est une personne incroyable, que je respecte et apprécie énormément. »

Comme à peu près tout le monde sur la planète football, même si son passage au PSG n’a pas eu le succès attendu par les dirigeants qataris…