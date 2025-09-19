PSG : le vestiaire parisien a choisi son nouveau capitaine !

Pour la troisième saison d’affilée sous Luis Enrique, le vestiaire du PSG a choisi son capitaine. Il s’agit sans surprise du taulier Marquinhos.

Le vestiaire du Paris Saint-Germain a rendu son verdict. Comme chaque année depuis l’instauration du vote par Luis Enrique, les joueurs parisiens ont été invités à élire celui qui portera le brassard de capitaine pour la saison. Sans surprise, Marquinhos conserve son rôle de leader, comme rapporté par RMC Sport.

Derrière lui, Achraf Hakimi s’est imposé comme son principal dauphin. Le latéral marocain devance Vitinha, dont l’influence grandit saison après saison, ainsi qu’Ousmane Dembélé, quatrième du scrutin. Une hiérarchie interne qui illustre l’équilibre d’un vestiaire où les jeunes leaders prennent de plus en plus de place.

Une méthode made by Luis Enrique

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique défend cette méthode participative. L’entraîneur espagnol estime que ce système renforce la cohésion et la responsabilité collective : il l’utilise non seulement pour désigner le capitaine, mais aussi pour établir la liste des tireurs de penalties.

Pour Marquinhos, cette nouvelle marque de confiance du vestiaire représente bien plus qu’un brassard : elle confirme plus que jamais son rôle central dans le projet parisien, à l’heure où le club va chercher à franchir un nouveau cap sur la scène européenne, avec, pourquoi pas, une deuxième Ligue des Champions de suite ?.