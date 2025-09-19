Rarement un latéral n’a autant fasciné. Après la démonstration du PSG face à l’Atalanta (4-0), Achraf Hakimi a littéralement crevé l’écran. Daniel Riolo n’a pas pu contenir son admiration : sur les ondes de RMC Sport, le consultant s’en est remis à l’évidence, parlant de « surhomme » pour qualifier l’endurance et la vitalité ébouriffantes d’un Hakimi omniprésent. Mais derrière l’éloge, l’inquiétude pointe – surtout à l’approche de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Entre admiration et tension, retour sur la performance du Marocain et les nuages qui s’accumulent au-dessus du Parc.

Hakimi, l’infatigable du couloir droit parisien

Incassable, insatiable… Achraf Hakimi impressionne tout Paris. Face à l’Atalanta, son activité sur le flanc droit a été spectaculaire : montées tranchantes, impact défensif et cette frappe sur le poteau dès la 10e minute qui aurait pu ouvrir les festivités. Inamovible depuis son arrivée, il enchaîne les rencontres de haut vol, que ce soit sous le maillot du PSG ou celui du Maroc, comme si la fatigue n’existait pas dans son dictionnaire. Daniel Riolo n’a pas hésité à saluer le phénomène en lui décernant le titre de « surhomme », tant il incarne la constance à haute intensité, match après match. Le Parisien n’a presque jamais l’occasion de souffler, faute de véritable concurrence sur son poste.

Toute cette débauche d’énergie fait d’Hakimi un acteur central d’une équipe parisienne ambitieuse. Difficile de ne pas voir dans cette saison un tournant pour le latéral, qui continue de confirmer les attentes et alimente les débats sur la saison de consécration d’Achraf Hakimi au PSG.

La CAN approche : Riolo inquiet pour l’intégrité physique du Marocain

Mais ce marathon permanent n’est pas sans poser question. Avec la Coupe d’Afrique des Nations qui s’annonce au Maroc, le spectre de la fatigue et surtout de la blessure s’installe. Daniel Riolo l’avoue sans détour : Hakimi est le premier joueur qu’il espère voir épargné par les pépins physiques tant il l’observe crisper à chaque accélération. La pression monte, la CAN représente un objectif majeur pour le Marocain – et cette fois, pas question d’arriver diminué à l’événement “quasi vital” pour son pays et sa famille, selon les propres mots du consultant.

L’enchaînement des rencontres, l’absence de rotation, tout converge pour faire de la future CAN un point d’orgue sous haute tension. Le PSG, de son côté, sait qu’il devra jongler avec l’absence programmée de son latéral, qui n’a jamais semblé aussi indispensable. Pour suivre toute l’actualité du joueur et prendre le pouls de son état de forme, les supporters peuvent consulter les dernières nouvelles sur Hakimi régulièrement mises à jour.

Un enjeu décisif pour le PSG et la sélection marocaine

Cette séquence de haute intensité n’est pas une première pour Hakimi, déjà décisif lors du parcours européen du PSG la saison passée, où il s’était imposé comme l’un des moteurs de l’effectif. Avec la CAN en ligne de mire, l’histoire s’écrit désormais entre Paris et Rabat. Pour le club de la capitale, il s’agira de composer sans son « surhomme » à un moment clé de la saison. Côté marocain, la CAN est bien plus qu’un tournoi : c’est un rendez-vous d’orgueil national, où chaque geste du latéral parisien sera scruté. Le PSG n’a d’autre choix que d’espérer que son joyau revienne sans accrocs, prêt à poursuivre l’aventure et à dissiper, une bonne fois, toutes les tensions actuelles entre Hakimi et le PSG.