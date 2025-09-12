L’histoire entre Achraf Hakimi et le Paris Saint-Germain n’a jamais été un long fleuve tranquille. Après avoir été l’un des piliers les plus utilisés par Luis Enrique la saison passée, le latéral marocain incarne à lui seul de nombreux paradoxes parisiens. Désigné comme essentiel, il doit composer avec un début de saison sous tension, dans un contexte où sa gestion et son avenir s’invitent déjà au cœur des discussions.

Un joueur indispensable mais fragilisé

À 26 ans, Hakimi apparaît presque irremplaçable sur le flanc droit du PSG. Aucun doublure naturelle ne lui fait de l’ombre au poste, ce qui en fait un atout autant qu’un risque pour Paris. La saison passée, il a été le joueur de champ le plus sollicité, illustrant son importance tactique mais aussi la dépendance du collectif à sa fiabilité, une réalité corroborée par les statistiques impressionnantes d’Achraf Hakimi en 2024-2025. Pour le staff, la nécessité de le ménager se fait plus pressante alors que le calendrier s’annonce chargé, sans filet de sécurité derrière lui.

Communication et maladresses : ce qui a changé

Selon l’équipe, les dernières semaines ont été marquées par des tensions souterraines entre le club et son numéro 2. En point d’orgue : la gestion maladroite de la communication autour de son interview sur le Ballon d’Or et la préférence accordée à Ousmane Dembélé. Cette intervention a laissé des traces, poussant Hakimi à revoir sa posture vis-à-vis du club. Plusieurs signaux laissent apparaître un changement d’état d’esprit, alors que son aura de titulaire indiscutable pourrait s’en trouver égratignée – comme en témoigne l’affrontement médiatique entre les deux joueurs sur les distinctions individuelles, abordé dans Achraf Hakimi face à Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or.

CAN et management : une gestion sous pression

La Coupe d’Afrique des Nations en ligne de mire vient compliquer un peu plus l’équation parisienne. Le départ prévisible d’Hakimi cet hiver prive le PSG de son moteur sur le couloir droit, alors que la rotation fait déjà défaut défensivement. La gestion physique et mentale du joueur devient cruciale pour éviter l’épuisement et préserver l’atout marocain durant toute la saison. La durée de son absence et le manque d’alternatives posent un réel défi pour le staff, d’autant que la pression du calendrier européen n’a jamais été aussi forte.

L’évolution de cette relation, entre nécessité sportive et ajustements humains, rythmera les prochains mois au PSG. Le club sait ce qu’il doit à son arrière droit, mais les prochains choix autour de sa gestion s’annoncent décisifs, alors que l’ombre de nouvelles tensions plane toujours en coulisses.