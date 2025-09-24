Une société américaine a totalisé le nombre d’abonnés sur Instagram de chaque membre de couples célèbres. Il apparaît que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont les premiers, et de loin !

La société de cryptomonnaie ChicksX s’est amusée à additionner le nombre d’abonnés Instagram de chaque couple célèbre. Et il apparaît que les numéros un sont Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. Et de loin ! La superstar portugaise et sa femme argentino-espagnole totalisent 734,8 millions de suiveurs. Leurs plus proches poursuivants sont l’actrice Selena Gomez et Benny Blanco, avec 420,7 millions. Sachant que Blanco ne représente que 1% de ce total… En n°3, on trouve Kylie Jenner et Timothée Chalamet avec 412,4 millions d’abonnés, l’acteur franco-américain ne constituant que 5% de cette masse…

Voici le top 10 :

1. Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo : 734.890.736.

2. Selena Gomez et Benny Blanco : 420.738.276.

3. Kylie Jenner et Timothée Chalamet : 412.400.931.

4. Hailey Bieber et Justin Bieber : 349.562.439.

5. Taylor Swift et Travis Kelce : 290.146.631.

6. Zendaya et Tom Holland : 241.068.567.

7. Kourtney Kardashian et Travis Barker : 225.738.844.

8. Rihanna et ASAP Rocky : 169.469.838.

9. Priyanka Chopra et Nick Jonas : 127.793.119.

10. Victoria Beckham et David Beckham : 121.225.877.