Joao Neves et Bradley Barcola devraient faire leur retour dans le groupe du PSG qui accueillera Auxerre samedi. Ils seront donc totalement opérationnels pour le déplacement à Barcelone.

RMC annonce deux bonnes nouvelles pour le PSG : Joao Neves et Bradley Barcola devraient faire leur rentrée pour le match contre Auxerre samedi. Le milieu portugais, touché aux ischio-jambiers contre l’Atalanta (4-0) la semaine passée, a recommencé à courir. L’ailier, blessé contre Lens (2-0) il y a dix jours, également aux ischios, a pour sa part repris l’entraînement individuel. Selon le média, l’idée de Luis Enrique serait de leur donner du temps de jeu samedi pour pouvoir les titulariser à Barcelone mercredi prochain.

Doué pourrait aussi être à Barcelone !

En revanche, la même source annonce que ce sera plus compliqué pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué, touchés pour leur part depuis le match de l’équipe de France contre l’Ukraine (2-0) il y a trois semaines. Pour le Ballon d’Or 2025, la rentrée est plutôt prévue pour dans un mois. En revanche, le meilleur jeune de la saison passée passera des examens de contrôle en fin de semaine pour savoir s’il est apte pour Barcelone. Il y a donc encore un espoir…

Fortement diminué depuis un mois, le PSG commence à récupérer ses forces vives. Hormis à Marseille (0-1) lundi, il n’a pas trop souffert de leur absence grâce à un banc bien garni.