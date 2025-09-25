La présentatrice Cécile de Ménibus a publié une photo d’elle avec Désiré Doué. Sauf qu’il s’agissait de son partenaire du PSG Senny Mayulu.

Comment un joueur de football peut-il savoir s’il a franchi un cap en termes de notoriété ? Désiré Doué a aujourd’hui la réponse. L’ailier du PSG a pourtant gravi plusieurs échelons depuis son arrivée dans la capitale en provenance du Stade Rennais à l’été 2024. Son exceptionnelle première saison parisienne, ponctuée par la victoire historique en Champions League y a bien contribué. Mais Cécile de Ménibus l’a ramené sur terre avec une incroyable méprise.

De Ménibus a confondu Doué et Mayulu !

Présente au gala de la fondation du PSG, mardi soir au Parc des Princes, la présentatrice TV a rencontré Désiré Doué. Ou du moins l’a-t-elle cru. Car dans le message qu’elle a publié sur Instagram, elle a posté une photo d’elle avec Senny Mayulu ! « Quel immense plaisir d’avoir dîné à côté de Désiré Doué, jeune prodige du PSG, tellement élégant et souriant. Il excelle en tout. » On espère pour elle que la méprise ne concernait pas que la photo et qu’elle n’a pas passé toute sa soirée à croire qu’elle parlait à Doué alors qu’il s’agissait de Mayulu…

Cette erreur de Cécile de Ménibus a permis d’apprendre que la fondation du PSG avait récolté 4 M€ qui lui permettront de développer ses programmes en France comme à l’étranger.