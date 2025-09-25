FC Barcelone Mercato : Yamal est au courant de cette offre dingue du PSG !

Le FC Barcelone pourrait bientôt perdre l’un de ses joueurs clés au mercato : Pedri et Lamine Yamal le savent déjà.

Dani Olmo vers le PSG ? La rumeur a été lancée la semaine dernière en Espagne et prend de l’épaisseur. Selon Don Balon, le FC Barcelone aurait informé Pedri et Lamine Yamal que Paris pourrait soumettre une offre colossale pour l’un des partenaires de jeu préférés des deux stars blaugrana.

La situation économique du Barça est loin d’être idéale. Entre dettes conséquentes et contraintes budgétaires, le club ne peut plus se permettre de laisser passer certaines opportunités financières. Cette fragilité a alimenté les rumeurs lors du dernier mercato estival, avec plusieurs joueurs importants dans le viseur de clubs étrangers. Dans ce contexte, le PSG, toujours à l’affût des talents espagnols, aurait ciblé Olmo.

Olmo au PSG pour 65 M€ ?

La récente montée en puissance de Fermín Lopez a relégué le joueur de Terrassa sur le banc, ce qui l’amène à s’interroger sur son avenir au Barça. Luis Enrique, le technicien parisien, verrait en Olmo un profil idéal pour renforcer son entrejeu. Capable de dynamiser le milieu offensif et d’apporter créativité et précision, le joueur espagnol possède toutes les qualités pour devenir un élément clé du PSG.

Un atout qui correspond parfaitement aux besoins exprimés par Enrique pour son effectif. Du côté du Barça, Laporta et Deco ont déjà acté qu’aucun joueur n’était intouchable, Olmo compris. Ainsi, si une offre intéressante autour de 65 millions d’euros se présente, la direction pourrait envisager une vente.