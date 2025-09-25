ASSE : Horneland bouillonne, un taulier secoue le vestiaire !
25 septembre 2025

Accusé de viol, Achraf Hakimi a livré un témoignage rare et profond lors de son passage sur Clique. Dans cet entretien délicat et émouvant, l’arrière droit du PSG dévoile la douleur qu’il éprouve depuis le début de l’affaire, son combat pour l’innocence et la façon dont sa vie a été bouleversée, bien au-delà du rectangle vert. Retour sur une prise de parole marquante qui éclaire la dimension humaine d’un joueur habitué aux projecteurs, aujourd’hui rattrapé par les ombres du doute public.

Un témoignage bouleversant sur Clique

C’est la voix légèrement tremblante qu’Achraf Hakimi s’est confié sur ce qu’il estime être le pire épisode de sa vie. « Jamais on ne m’avait causé un tel préjudice. Pour moi, ça a été difficile et ça continue à l’être », reconnaît-il devant les caméras de Clique. L’international marocain ne cache pas sa souffrance, accentuée par l’avalanche de “mensonges” publiés à son sujet. Il témoigne d’une blessure profonde, d’autant plus mordante qu’elle touche son cercle familial.

L’impact émotionnel est palpable : « Ça fait mal, surtout pour ma famille. Mes enfants sont encore petits. Ils ne connaissent pas Internet et ne savent pas lire. Mais un jour, ils vont lire ce genre de choses. » Pour le défenseur parisien, ce sont ces moments de vulnérabilité qui marquent un tournant dans sa manière d’aborder la notoriété et la justice médiatique.

L’impact sur la vie privée et familiale de Hakimi

Derrière le joueur à la valeur marchande estimée à 80 M €, il y a un père, un fils et un mari confronté à la crainte que son image familiale soit entachée. Hakimi évoque l’inquiétude pour ses proches : « Voir qu’on écrit ces mensonges sur leur père, ce n’est pas agréable. Je ne souhaite ça à personne. »

Si sur le terrain du Paris Saint-Germain il continue de s’illustrer par son implication, en coulisses, ses priorités ont évolué. Protéger ses enfants et préserver l’équilibre familial sont devenus primordiaux, une réalité qui pèse dans son quotidien.

Une confiance mise à l’épreuve et un entourage restreint

Confronté à la défiance du regard public, Achraf Hakimi a radicalement changé ses habitudes. « Après ce qui s’est passé, j’ai changé pas mal de choses et de gens. Maintenant, mon cercle de proches est si réduit que je ne laisse plus personne y entrer. »

Ce repli sur un petit groupe de fidèles révèle à la fois une méfiance nouvelle et une volonté de se préserver face à la brutalité de l’exposition. Le #2 du PSG souligne que, dans le football, la célébrité attire parfois des intentions douteuses qu’il faut désormais anticiper.

Le point sur la procédure judiciaire

Revenant sur le processus judiciaire, Hakimi rappelle avoir toujours affiché une coopération totale avec les enquêteurs. Il explique avoir transmis son ADN à la police et répondu à chaque sollicitation, convaincu que la vérité finira par triompher. « Aujourd’hui j’ai l’esprit tranquille. On espère que la vérité éclatera bientôt », confie-t-il, avec une lueur d’espoir.

À ce jour, Achraf Hakimi reste mis en examen pour viol dans le cadre d’un contrôle judiciaire entamé en mars 2023. Aucun jugement n’a encore été rendu, et l’attente du procès demeure une épreuve supplémentaire, aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

Dans cette période de turbulence, Hakimi cherche surtout à tourner la page sur ce « préjudice » et à retrouver une certaine sérénité, indispensable pour continuer à évoluer au plus haut niveau sous le maillot du PSG et de la sélection marocaine.

