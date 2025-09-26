Revue de presse espagnole : Flick règle ses comptes au FC Barcelone, Raphinha out ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique a déjà 3 cibles pour janvier 

Luis Enrique (PSG)
Bastien Aubert
26 septembre 2025

Entre gestion des cadres, intégration des jeunes et anticipation du mercato d’hiver, le PSG navigue à vue mais avec une stratégie claire : Luis Enrique veut ménager ses forces tout en gardant un œil attentif sur les opportunités en janvier 2026.

Face à l’enchaînement des matchs et à l’intensité du calendrier, le staff du PSG n’a pas attendu pour adapter son plan de marche de la saison. Selon L’Équipe, l’idée est simple : ménager les cadres trop sollicités et donner du temps de jeu aux jeunes issus du centre de formation, afin qu’ils soient prêts à répondre présent le jour où l’équipe aura besoin d’eux. 

Dans les bureaux du club, cette stratégie s’accompagne d’un calendrier déjà bien en tête : la trêve internationale d’octobre est perçue comme une première étape pour dresser un bilan global. Le staff du PSG espère alors retrouver certains blessés, récupérer des forces vives et ajuster, si nécessaire, les rotations mises en place. Car à Paris, chaque détail compte dans la quête d’une saison réussie. Reste une question : que penser de cette ouverture soudaine vers les jeunes pousses parisiennes ? Depuis la clôture du mercato estival, le PSG n’a jamais fermé la porte à un ajustement en janvier. 

3 cibles déjà sur la table pour cet hiver 

Le plan est clair : si une opportunité sérieuse se présente, le club n’hésitera pas à la saisir. Mais il n’est pas question de recruter pour gonfler artificiellement l’effectif. Le profil recherché en priorité reste celui d’un ailier droit gaucher, capable d’apporter percussion et variété dans les schémas offensifs. Pourtant, dans les discussions internes, d’autres pistes reviennent régulièrement sur la table : un milieu de terrain supplémentaire pour épauler les titulaires et, pourquoi pas, un défenseur pour sécuriser un secteur toujours exposé.

En attendant, l’histoire continue de s’écrire à l’entraînement. Les jeunes veulent saisir leur chance, les cadres souffler un peu, et Luis Enrique, lui, jongle entre ses certitudes et ses interrogations. En attendant d’y voir plus clair. 

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick règle ses comptes au FC Barcelone, Raphinha out ?

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique a déjà 3 cibles pour janvier 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
ASSE...

ASSE : première bonne nouvelle avant Guingamp ! 

Par Bastien Aubert
OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?
Ligue 1...

OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?

Par Bastien Aubert
La joie de Lucas Stassin après son but à Amiens.
ASSE...

ASSE : Lucas Stassin à la Coupe du monde malgré la Ligue 2 ?

Par Raphaël Nouet
Youssel El Arabi remplaçant Mostafa Mohamed lors de Nice-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : El Arabi supersub ? Il répond sans détour !

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
Compétitions...

PSG : la sublime fille de Luis Enrique fait sensation à Paris avec celle de Guardiola !

Par Bastien Aubert
Joan Garcia lors d'un échauffement avec le FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : les notes de Blaugranas victorieux à Oviedo malgré la boulette de Joan Garcia

Par Raphaël Nouet
Tanner Tessmann, le héros de l'OL aux Pays-Bas
Ligue 1...

Tessmann sort l’OL du piège d’Utrecht, les notes des Gones

Par Alexandre Corboz
Olivier Giroud saluant les supporters après la victoire du LOSC sur Brann Bergen.
Ligue Europa...

LOSC : les Dogues tiennent leur Cristiano Ronaldo !

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

FC Barcelone : après Gavi, Lamine Yamal aussi victime d’une grave blessure ?

Par Raphaël Nouet
Antoine Kombouaré et Mostafa Mohamed lors du dernier entraînement avant la finale de la Coupe de France 2023.
FC Nantes...

FC Nantes : Mostafa Mohamed détruit Antoine Kombouaré

Par Raphaël Nouet
Endrick et Dani Ceballos lors du sacre du Real Madrid en Supercoupe d'Europe 2024.
Mercato...

OM Mercato : 2 anciennes pistes du Real Madrid sur le marché en janvier !

Par Raphaël Nouet
La joie d'Olivier Giroud après son but contre Brann Bergen.
Ligue Europa...

LOSC – Brann Bergen : Giroud sauve encore les Dogues !

Par Raphaël Nouet
Bradley Barcola en action balle au pied lors du match entre le PSG et l'Atalanta.
Ligue 1...

PSG : 2 blessés de retour contre Auxerre et aptes pour Barcelone !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors d'une conférence de presse.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le onze blaugrana pour le match à Oviedo

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.
Ligue Europa...

OL : le onze des Gones pour défier le FC Utrecht

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal a le PSG dans le collimateur 

Par Bastien Aubert
Joao Neves et Vitinha côte à côte lors d'un entraînement du PSG.
ASSE...

Les infos du jour : les milieux du PSG courtisés, De Zerbi (OM) fait son mea culpa, la polémique Yamal rebondit encore !

Par Raphaël Nouet
Scène d'affrontements entre supporters de l'OL et du FC Utrecht.
Ligue Europa...

OL : ça a méchamment dérapé entre supporters à Utrecht !

Par Raphaël Nouet
William Saliba lors du choc entre Arsenal et Manchester City.
Mercato...

Real Madrid Mercato : William Saliba a dit oui à ce contrat !

Par Raphaël Nouet
Manchester City prêt à mettre 120 M€ pour une star du PSG ?
Mercato...

Manchester City prêt à mettre 120 M€ pour une star du PSG ?

Par Raphaël Nouet
Nicolas Cozza en action lors d'un match du FC Nantes à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes : la réponse de Nicolas Cozza aux critiques

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, lors d'une conférence de presse.
Ligue Europa...

LOSC : la compo de Genesio pour défier Brann Bergen avec du changement

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet