Entre gestion des cadres, intégration des jeunes et anticipation du mercato d’hiver, le PSG navigue à vue mais avec une stratégie claire : Luis Enrique veut ménager ses forces tout en gardant un œil attentif sur les opportunités en janvier 2026.

Face à l’enchaînement des matchs et à l’intensité du calendrier, le staff du PSG n’a pas attendu pour adapter son plan de marche de la saison. Selon L’Équipe, l’idée est simple : ménager les cadres trop sollicités et donner du temps de jeu aux jeunes issus du centre de formation, afin qu’ils soient prêts à répondre présent le jour où l’équipe aura besoin d’eux.

Dans les bureaux du club, cette stratégie s’accompagne d’un calendrier déjà bien en tête : la trêve internationale d’octobre est perçue comme une première étape pour dresser un bilan global. Le staff du PSG espère alors retrouver certains blessés, récupérer des forces vives et ajuster, si nécessaire, les rotations mises en place. Car à Paris, chaque détail compte dans la quête d’une saison réussie. Reste une question : que penser de cette ouverture soudaine vers les jeunes pousses parisiennes ? Depuis la clôture du mercato estival, le PSG n’a jamais fermé la porte à un ajustement en janvier.

3 cibles déjà sur la table pour cet hiver

Le plan est clair : si une opportunité sérieuse se présente, le club n’hésitera pas à la saisir. Mais il n’est pas question de recruter pour gonfler artificiellement l’effectif. Le profil recherché en priorité reste celui d’un ailier droit gaucher, capable d’apporter percussion et variété dans les schémas offensifs. Pourtant, dans les discussions internes, d’autres pistes reviennent régulièrement sur la table : un milieu de terrain supplémentaire pour épauler les titulaires et, pourquoi pas, un défenseur pour sécuriser un secteur toujours exposé.

En attendant, l’histoire continue de s’écrire à l’entraînement. Les jeunes veulent saisir leur chance, les cadres souffler un peu, et Luis Enrique, lui, jongle entre ses certitudes et ses interrogations. En attendant d’y voir plus clair.