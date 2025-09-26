Nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain : le capitaine Marquinhos est blessé au quadriceps gauche et sera absent plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle qui tombe juste avant le match contre Auxerre et le choc de Ligue des Champions face au Barça.

Le PSG enchaîne les mauvaises nouvelles côté effectif. Alors que Bradley Barcola a pu réintégrer le groupe, les autres blessés s’accumulent : Ousmane Dembélé, Désiré Doué et João Neves sont toujours en phase de rééducation. Et ce vendredi, le club a annoncé un nouveau forfait de taille : Marquinhos, touché au quadriceps gauche, restera en soins pendant plusieurs semaines.

Cette absence est lourde de conséquences. Non seulement le capitaine ratera le déplacement à Auxerre, mais il manquera également le choc européen de mercredi prochain face au FC Barcelone, match clé pour le PSG dans sa quête de qualification en Ligue des Champions.

Marquinhos déjà out pour le Barça !

Luis Enrique devra donc composer sans sa pièce maîtresse de la défense. Les choix se limiteront principalement à Illia Zabarnyi ou Lucas Beraldo pour épauler le reste de la charnière. Une situation qui illustre parfaitement la difficulté pour Paris de gérer l’intensité infernale de son calendrier, entre championnat et coupes européennes.

Ce nouveau coup dur tombe au pire moment pour le PSG, qui doit maintenir sa dynamique après un début de saison chargé. L’ombre des blessures plane désormais sur le club de la capitale, qui devra faire preuve d’ingéniosité et de rigueur pour compenser les absences et préserver ses ambitions sur tous les fronts.