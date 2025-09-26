Après avoir savouré la victoire dans le derby, Pierre Sage s’est tourné vers le déplacement périlleux à Rennes (dimanche, 20h45). Avec un groupe presque au complet, le coach du RC Lens affiche ses ambitions en conférence de presse.

Le RC Lens veut surfer sur sa dynamique. Après la large victoire dans le derby (3-0), Pierre Sage a tenu à rappeler que ses joueurs doivent désormais tourner la page et se concentrer sur un déplacement compliqué au Roazhon Park dimanche (20h45). « On a savouré la victoire dans le derby le soir mais après, on est passé rapidement à autre chose. On se doit de mettre de l’énergie dans ce rendez-vous qui nous attend à Rennes », a insisté le coach artésien.

Côté effectif, une seule absence est confirmée : celle de Deiver Machado. « Il est indisponible. Il est joyeux en tout cas ! Le reste du groupe est disponible », a glissé Sage, de quoi confirmer la bonne santé de son groupe à l’aube d’un match capital.

Rongier vers un forfait

« On doit s’inscrire avec ambition dans toutes nos compétitions. Le groupe prend conscience qu’il est capable de battre des équipes contre qui on est outsider, a ajouté le coach du RC Lens. Rennes a eu des contextes de matches particuliers. Ils ont renversé le match contre Lyon. Dans leur derby, les choses ont tourné à la fin. L’équipe peut montrer 2 visages, en fonction de ce que l’adversaire propose. »

Du côté du Stade Rennais, les nouvelles sont plus contrastées. Selon Ouest-France, Frankowski et Seidu ont effectué leur retour à l’entraînement ce matin à la Piverdière, un renfort bienvenu pour le collectif de Julien Stéphan. En revanche, Valentin Rongier et Aït Boudlal semblent se diriger vers un forfait, un coup dur pour le milieu breton qui devra être réorganisé.