Revue de presse : 25 M€ pour la future star du Stade Rennais, Nice a tenté un coup à Lens !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Haise voulait El Aynaoui cet été

Interrogé sur l’apport minime de ses recrues après la défaite de l’OGC Nice face à l’AS Rome hier en Ligue Europa, Franck Haise a d’abord évacué : « Dire qu’on attend mieux de certains, oui, il n’y a pas de souci, mais d’autres joueurs aussi. Il n’y a pas que les recrues. » Puis il a enchaîné son propos de manière assez fataliste. « El-Aynaoui (le milieu romain acheté à Lens), c’était ma priorité… Mais je ne vous fais pas de dessin. Il y a des joueurs qu’on peut faire, d’autres non. Le tarif ne dit certes pas tout des recrues, mais on en attend plus, oui. »

C’est notamment le cas d’Isak Jansson, toujours titulaire sur les premiers matches de l’été et qui a disparu sur les derniers matches, car encore trop tendre. Et des autres (Abdul Samed, Gouveia). « On ne peut pas faire de bilan au 24 septembre », a fini par rappeler Haise, un brin dépité.

AJ Auxerre : Akpa prolonge jusqu’en 2028

Courtisé l’été dernier, Clément Akpa est finalement resté à Auxerre. Le défenseur international ivoirien est récompensé de sa fidélité : il vient de signer un nouveau contrat, jusqu’en 2028. Le 15 novembre dernier, il avait déjà paraphé un nouveau bail, qui se terminait initialement en 2027. Titulaire lors des trois premiers matches de la saison, il a ensuite été touché aux adducteurs avant de rejouer quelques minutes la semaine dernière contre Toulouse (1-0). Akpa aborde une grosse saison avec la CAN et la Coupe du Monde, qu’il rêve de disputer avec les Eléphants d’Emerse Faé.

Paris FC : Neppe nouveau directeur sportif

Le Paris FC a annoncé que Marco Neppe était son nouveau directeur sportif. Ancien recruteur et directeur technique du Bayern Munich, il succède à François Ferracci, fils de Pierre Ferracci, le président du club.

RC Strasbourg : des absents face à l’OM

Après un mardi au repos, les joueurs du RC Strasbourg se sont retrouvés hier matin sous la pluie pour une séance à huis clos. Même chose aujourd’hui, à la veille du choc contre l’OM (20h45). Selon L’Équipe, Lucas Högsberg a purgé sa suspension et postule à une place de titulaire. Sylla, Nanasi et Enciso seront trop courts.

SCO Angers : Allevinah out deux mois

Jim Allevinah a publié un message pour annoncer qu’il allait se faire opérer en raison d’un syndrome des loges aux deux mollets. Son indisponibilité est estimée à au moins deux mois. « Je joue maintenant depuis des années avec un syndrome des loges aux mollets, une douleur de plus en plus insupportable que j’ai toujours tenté de surmonter. Mais aujourd’hui, c’est devenu impossible de jouer et même de courir normalement, même en donnant le meilleur de moi-même. J’ai alors pris la lourde décision de me faire opérer pour retrouver mes vraies sensations et rejouer sans frein. On reste concentré. À très vite »,a posté le milieu offensif du SCO sur Instagram.

Stade Rennais : 25 M€ pour Cissé !

Djaoui Cissé affole déjà les grands clubs européens. Selon Le 10 Sport, West Ham a par exemple toqué à la porte du Stade Rennais cet été avec une offre à 25 millions d’euros. Convaincue du potentiel de l’international Espoirs et de la dimension qu’il peut prendre sous les ordres d’Habib Beye cette saison, la direction rennaise a rejeté cette juteuse proposition.