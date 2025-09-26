Après l’annonce de la blessure de Marquinhos, c’est désormais Fabián Ruiz qui inquiète au sein du PSG.

Le milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz, reste incertain pour la réception d’Auxerre samedi soir (21h05). Malgré l’absence de son nom dans le dernier bulletin médical du club, le joueur continue de ressentir de légères douleurs musculaires depuis le match à Marseille, perdu 1-0 par le PSG.

Selon L’Équipe, le staff parisien a préféré ne pas prendre de risque. Luis Enrique a limité la participation de Ruiz aux entraînements ces derniers jours afin de ménager le joueur et de préserver ses capacités physiques pour les prochaines échéances. Fabián Ruiz pourrait tout de même figurer sur le banc pour la rencontre de samedi, laissant planer le doute sur une titularisation immédiate.