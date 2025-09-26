Le mots de Xabi Alonso à la veille du choc entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid pour le derby.

À la veille de son tout premier derby en tant qu’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso a livré ses impressions devant la presse. Son équipe se rendra au Metropolitano pour affronter l’Atlético de Madrid (16h15), dans un choc qui s’annonce à la fois électrique et exigeant. Interrogé sur le bilan parfait de son équipe en ce début de saison, le technicien basque a insisté sur la difficulté de maintenir un tel rythme.

« Les derbys sont toujours spéciaux »

« Chaque match est difficile à gagner, pour l’instant nous n’en avons joué que six. Nous avons tout gagné, mais certains matchs ont été compliqués. On ne gagne pas uniquement en entrant sur le terrain avec l’écusson. Il faut être constants dans la performance. Si nous nous habituons à commencer chaque match avec cette intensité naturelle, nous gagnerons. Mais on ne peut jamais se relâcher. »

Au sujet de l’ambiance particulière des derbys madrilènes, Alonso ne cache pas son excitation : « C’est une belle atmosphère, de celles qu’on aime jouer. Les derbys sont toujours spéciaux. Les jours précédents on sent déjà l’ambiance dans la communauté. Demain, quand on sait ce qui est en jeu, cela motive encore plus. Nous espérons une ambiance puissante demain. »

« Vini est fondamental pour nous »

L’entraîneur madrilène a également analysé le rival du soir, soulignant l’évolution constante de l’Atlético : « Je n’ai pas regardé les derniers derbys, car beaucoup de joueurs ont changé. Je me suis concentré sur l’actuel. L’Atlético évolue. Cette année, ils ont fait des choix intelligents. C’est encore tôt mais ils viseront tout cette saison. Ce ne sera pas seulement émotionnel, ce sera aussi tactique et physique. C’est une équipe avec beaucoup d’énergie. Il faudra être prêts pour un rythme élevé. Le quotidien est bon et ça aide. »

Enfin, Alonso a évoqué le rôle de Vinícius et la pression parfois exercée par les tribunes : « Il ne faut pas nier ce qui s’est passé. Nous devons être préparés. Avec les armes que nous avons. Vini est fondamental pour nous. J’ai aimé ce qu’il a montré l’autre jour, j’aime le voir sourire. Et pour nous, la préparation sera la même. »

Avec un mélange de prudence et de confiance, Xabi Alonso aborde ce premier derby madrilène comme un test grandeur nature, aussi bien pour son Real Madrid que pour lui-même.