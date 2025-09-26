Sacré Ballon d’Or lundi dernier, Ousmane Dembélé a devancé Lamine Yamal, son poursuivant, haut la main.

Lundi, Ousmane Dembélé a marqué l’histoire du football français en remportant le Ballon d’Or 2025 au théâtre du Châtelet, devenant ainsi le sixième Français à décrocher ce prestigieux trophée. Avant lui, seuls Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema avaient atteint ce sommet. Avec cette victoire, la France atteint un total de huit Ballons d’Or, à égalité avec Lionel Messi et l’Argentine en termes de pays les plus titrés.

Cette édition du Ballon d’Or se distingue par l’ampleur de la victoire de Dembélé. Comme l’a révélé France Football, l’attaquant du PSG devance largement son principal concurrent, le jeune prodige espagnol Lamine Yamal, avec un écart impressionnant de 321 points. Un chiffre révélateur de l’unanimité autour de son succès, contrastant avec l’édition précédente où Rodri n’avait devancé Vinicius Jr. que de 41 points.

Dembélé 73 fois en première position

Sur les 100 jurés issus de 100 pays différents, Dembélé a été placé 73 fois en première position, soit 62 de plus que Lamine Yamal, cité seulement 11 fois en tête. Parmi les autres joueurs ayant reçu des votes de première place figurent Vitinha, Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, mais aussi des surprises comme Khvitcha Kvaratskhelia et Scott McTominay, chacun ayant reçu un seul vote de premier.

Cette distinction vient couronner une saison exceptionnelle pour Dembélé, déjà au sommet de son art au PSG, et souligne sa place parmi l’élite mondiale. Sa victoire, massive et incontestable, confirme son rôle majeur dans le football international et établit un nouveau chapitre dans sa carrière, faisant de lui un symbole du talent français sur la scène mondiale.