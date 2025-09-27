PSG Mercato : le Real Madrid torpille le dossier Olise ! 
PSG : Dembélé vide son sac après son sacre au Ballon d’Or 

Ousmane Dembélé brandissant le Ballon d'Or 2025.
Bastien Aubert
27 septembre 2025

Tout juste sacré, Ousmane Dembélé (PSG, 28 ans) s’est confié sans détour dans France Football après avoir reçu son Ballon d’Or. 

Pas de discours formaté. À peine couronné, Ousmane Dembélé dévoile l’ampleur de sa réussite : “Avoir gagné une Coupe du monde, la Ligue des champions, et si tu rajoutes un Ballon d’Or, c’est quelque chose de grand.” Mais derrière la vitrine, le joueur du Paris Saint-Germain insiste : ce titre appartient d’abord aux siens.

Il pense immédiatement à sa mère, à sa famille, et à l’histoire commune avec Karim Benzema : “On est tous les deux issus des quartiers… Être au plus haut niveau mondial, remporter un Ballon d’Or, c’est exceptionnel. Lui, c’est le Ballon d’Or du peuple, moi, je suis le deuxième.” Un clin d’œil à son parcours et à la fierté de rendre ce trophée à tout son entourage, bien plus qu’à sa seule personne.

Dembélé et les critiques : “Vous prenez ou vous ne prenez pas !”

Impossible pour lui de se placer au sommet du jeu mondial. “Selon moi, ça ne veut rien dire ‘meilleur joueur du monde’. Ça change tous les week-ends.” L’ailier du PSG aborde la pression sans faux-semblant. Quand on évoque la régularité, il tranche net : “Un match, tu n’es pas bon, on va dire t’es nul. L’autre match, t’es le meilleur du monde.”

Face aux critiques sur son efficacité, la réponse fuse, directe et transparente : “Désolé pour mon vocabulaire, mais je m’en branlais complètement… Vous prenez ou vous ne prenez pas. Même si je voulais marquer des buts, je ne faisais pas exprès de tirer là-haut…” Il assume et revendique cette indifférence à la tempête médiatique, comme il l’avait déjà affirmé dans sa sortie relayée lors de sa réaction aux critiques après son Ballon d’Or.

L’international français veut continuer de progresser

Pour Dembélé, rien n’est jamais acquis. Il s’affirme : “Tu fais deux, trois, cinq bonnes saisons, t’en fais une mauvaise, on oublie tout. Tu ne peux pas faire l’unanimité, c’est impossible.” Une philosophie qui le pousse à tout remettre en jeu chaque année, sans se reposer sur ses lauriers.

Son credo, c’est la remise en question constante. L’exigence vient aussi de la concurrence à Paris. “Si tu ne gagnes pas, si tu n’as pas faim, avec Luis Enrique, tu vas aller sur le banc. Ou on va acheter un autre joueur.” Un message lucide sur la dureté du très haut niveau, où chaque saison se joue “à zéro”.

Ballon d’Or : l’importance du collectif selon Dembélé

Derrière la performance individuelle, Ousmane Dembélé ne veut surtout pas se retrouver seul sous les projecteurs. “Arrêtez de dire avec moi ! C’est avec tout le monde. C’est une équipe… c’est tout un groupe. C’est le Ballon d’Or de l’équipe.” Il le martèle : son succès est d’abord celui du PSG et de l’entraineur, Luis Enrique, qui a su créer l’environnement idéal pour lui permettre de briller.

Au-delà de son efficacité, c’est cette capacité à fédérer, à valoriser les efforts collectifs, qui frappe aujourd’hui. Une mentalité forgée par l’expérience et une carrière parsemée de défis, y compris côté blessures, sujet qu’il n’hésite pas à évoquer lors d’une récente prise de parole sur son passé difficile à Paris.

Humilité, ambition, et authenticité : Dembélé s’impose aujourd’hui bien plus que comme un simple lauréat du Ballon d’Or – il incarne la réussite, collective et déterminée, au sein d’un PSG ultra-exigeant et résolument tourné vers l’avenir.

