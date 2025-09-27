Ce samedi, le Real Madrid a concédé sa première défaite de la saison, dans un derby fou face à l’Atlético (5-2). Résumé de la rencontre.

Dans ce derby bouillant entre l’Atlético et le Real Madrid, ce sont les Colchoneros qui ouvraient le score rapidement. En effet, dès la 14ᵉ minute, Robin Le Normand devançait Aurélien Tchouaméni et Eder Militao dans la surface pour conclure de la tête sur un centre de Giuliano Simeone venu du côté droit. Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé égalisait pour le Real Madrid à la 25ᵉ minute. Après un une-deux avec Arda Güler sur la droite, il se présentait dans la surface et ajustait son tir croisé du pied droit dans le petit filet opposé.

À la 37ᵉ minute, le Real Madrid renversait la rencontre et prenait l’avantage grâce à Arda Güler. Sur le côté gauche, Vinicius Junior éliminait deux défenseurs avant de centrer en retrait. Güler reprenait le ballon en demi-volée du pied gauche après le rebond dans la surface. Juste avant la mi-temps, Clément Lenglet pensait égalisait pour l’Atlético. Il venait couper un centre côté droit de Julian Alvarez, mais déviait le ballon de la main pour tromper la vigilance de Courtois. Un but finalement refusé, assez logiquement.

Mais, dans le temps additionnel, l’Atlético marquait un but cette fois bien valable, grâce à Alexander Sorloth. Sur un centre de Koke venu de la gauche, Sorloth dominait Dean Huijsen dans la surface pour égaliser de la tête, laissant Thibaut Courtois impuissant sur sa droite. Après une première période très animée, la seconde l’était tout autant.

Dès la reprise, les hommes de Diego Simeone obtenaient un penalty suite à une faute de Güler sur Nico Gonzalez. Julian Alvarez s’en chargeait et transformait avec assurance de son pied droit, alors que Thibaut Courtois avait choisi le bon côté mais se couchait sur sa gauche. Ce même Julian Alvarez inscrivait un doublé à la 64e. Sur un coup franc direct légèrement sur la gauche, il enroulait parfaitement du pied droit au premier poteau, hors de portée du gardien. Dans le temps additionnel, Antoine Griezmann parachevait la victoire de son équipe en venant conclure du pied droit face à Courtois.

Dans ce derby qui a tenu toutes ses promesses, l’Atlético revient à 6 points du Real Madrid, qui s’incline pour la première fois de la saison, et qui peut craindre de perdre sa place de leader, menacée par le FC Barcelone qui jouera ce dimanche.

Les buts en vidéos