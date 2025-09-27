Le Real Madrid coule face à l’Atlético dans un derby totalement fou
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Le Real Madrid coule face à l’Atlético dans un derby totalement fou

Le Real Madrid coule face à l’Atlético dans un derby totalement fou
William Tertrin
27 septembre 2025

Ce samedi, le Real Madrid a concédé sa première défaite de la saison, dans un derby fou face à l’Atlético (5-2). Résumé de la rencontre.

Dans ce derby bouillant entre l’Atlético et le Real Madrid, ce sont les Colchoneros qui ouvraient le score rapidement. En effet, dès la 14ᵉ minute, Robin Le Normand devançait Aurélien Tchouaméni et Eder Militao dans la surface pour conclure de la tête sur un centre de Giuliano Simeone venu du côté droit. Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé égalisait pour le Real Madrid à la 25ᵉ minute. Après un une-deux avec Arda Güler sur la droite, il se présentait dans la surface et ajustait son tir croisé du pied droit dans le petit filet opposé.

À la 37ᵉ minute, le Real Madrid renversait la rencontre et prenait l’avantage grâce à Arda Güler. Sur le côté gauche, Vinicius Junior éliminait deux défenseurs avant de centrer en retrait. Güler reprenait le ballon en demi-volée du pied gauche après le rebond dans la surface. Juste avant la mi-temps, Clément Lenglet pensait égalisait pour l’Atlético. Il venait couper un centre côté droit de Julian Alvarez, mais déviait le ballon de la main pour tromper la vigilance de Courtois. Un but finalement refusé, assez logiquement.

Mais, dans le temps additionnel, l’Atlético marquait un but cette fois bien valable, grâce à Alexander Sorloth. Sur un centre de Koke venu de la gauche, Sorloth dominait Dean Huijsen dans la surface pour égaliser de la tête, laissant Thibaut Courtois impuissant sur sa droite. Après une première période très animée, la seconde l’était tout autant.

Dès la reprise, les hommes de Diego Simeone obtenaient un penalty suite à une faute de Güler sur Nico Gonzalez. Julian Alvarez s’en chargeait et transformait avec assurance de son pied droit, alors que Thibaut Courtois avait choisi le bon côté mais se couchait sur sa gauche. Ce même Julian Alvarez inscrivait un doublé à la 64e. Sur un coup franc direct légèrement sur la gauche, il enroulait parfaitement du pied droit au premier poteau, hors de portée du gardien. Dans le temps additionnel, Antoine Griezmann parachevait la victoire de son équipe en venant conclure du pied droit face à Courtois.

Dans ce derby qui a tenu toutes ses promesses, l’Atlético revient à 6 points du Real Madrid, qui s’incline pour la première fois de la saison, et qui peut craindre de perdre sa place de leader, menacée par le FC Barcelone qui jouera ce dimanche.

Les buts en vidéos

LigaReal Madrid
#A la une#résumé

Les plus lus

Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter l’EA Guingamp

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.
Ligue 1...

OL : un retour dans le groupe de Paulo Fonseca pour affronter le LOSC

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter le Toulouse FC

Par William Tertrin
Le Real Madrid coule face à l’Atlético dans un derby totalement fou
Liga...

Le Real Madrid coule face à l’Atlético dans un derby totalement fou

Par William Tertrin
RC Lens : Seko Fofana répond aux critiques des supporters lensois
Ligue 1...

RC Lens : Seko Fofana répond aux critiques des supporters lensois

Par William Tertrin
FC Barcelone : Flick confirme le grand retour de Yamal et s’agace pour les blessures
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick confirme le grand retour de Yamal et s’agace pour les blessures

Par William Tertrin
Le PSG a remporté la Ligue des Champions
Ligue 1...

PSG : ce geste inattendu qui a marqué toute l’équipe avant la finale de Ligue des Champions

Par William Tertrin
Oughourlian, Leca, Fofana… énormes révélations sur la connexion RC Lens – Stade Rennais !
Ligue 1...

Oughourlian, Leca, Fofana… énormes révélations sur la connexion RC Lens – Stade Rennais !

Par William Tertrin
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Abline sur les traces de Greenwood à l’OM ?

Par Bastien Aubert
RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour affronter le Stade Rennais
Ligue 1...

RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour affronter le Stade Rennais

Par William Tertrin
La joie de Lucas Stassin après son but à Amiens.
ASSE...

ASSE – Guingamp : pluie de buts historique annoncée à Geoffroy-Guichard ! 

Par Bastien Aubert
LOSC – OL : Genesio annonce une hécatombe avec 8 absents… dont son gardien titulaire
Ligue 1...

LOSC – OL : Genesio annonce une hécatombe avec 8 absents… dont son gardien titulaire

Par William Tertrin
Joan Laporta (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick va plier bagage, Laporta a un mauvais pressentiment !

Par Bastien Aubert
Michael Olise (Bayern)
Mercato...

PSG Mercato : le Real Madrid torpille le dossier Olise ! 

Par Bastien Aubert
Quentin Merlin (Stade Rennais)
FC Nantes...

Stade Rennais : Merlin a encore rendu furax les supporters du FC Nantes 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé brandissant le Ballon d'Or 2025.
Ligue 1...

PSG : Dembélé vide son sac après son sacre au Ballon d’Or 

Par Bastien Aubert
Le journaliste de RMC Daniel Riolo avant un Monaco-Lyon.
ASSE...

ASSE : Daniel Riolo émet un gros doute sur le projet de Kilmer Sports ! 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca, le coach de l'OL
Ligue 1...

OL : Fonseca confirme deux absents pour le LOSC et remet les pendules à l’heure sur le jeu lyonnais

Par Alexandre Corboz
Kobbie Mainoo (Manchester United)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Flick croule sous les blessés, le Barça va recruter !

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : l’image choc du visage amoché d’Aguerd après Strasbourg 

Par Bastien Aubert
Franculino Djú (Midtjylland)
Mercato...

PSG Mercato : Paris fonce sur un serial buteur méconnu pour janvier !

Par Bastien Aubert
Bradley Barcola (PSG)
Aj Auxerre...

PSG – Auxerre : le groupe parisien est tombé, des surprises à la pelle ! 

Par Bastien Aubert
Erling Haaland (Manchester City)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : accord choc pour Haaland, Yamal l’attire au Barça ! 

Par Bastien Aubert
Joseph Oughourlian (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Rosenior très classe avec l’OM, Lens lâche 1 M€ pour un projet fou en L1  

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet