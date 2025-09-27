FC Nantes : les Canaris butent sur Toulouse mais sortent de la zone rouge

Ce samedi, le FC Nantes a buté sur le Toulouse FC au Stadium (2-2), malgré avoir pris l’avantage à deux reprises grâce à son efficacité. Résumé.

Très vite, Toulouse tentait de s’installer dans le camp adverse, mais Lopes intervenait déjà pour sécuriser son but. En effet, à la 13ᵉ minute, Magri profitait d’une perte de balle de Tati et enchaînait une frappe puissante, mais Lopes la repoussait avec brio. Quelques minutes plus tard, Donnum se montrait en jambes, réalisait un petit pont sur Lepenant et tentait une frappe contrée qui ne donnait rien.

Toulouse multipliait les assauts, mais se heurtait sans cesse à Lopes, que ce soit face à Kamanzi (20e, 22e), ou Donnum sur une frappe du gauche (25e). À la 27ᵉ minute, le gardien nantais rattrapait sa propre erreur sur une intervention aérienne, empêchant une opportunité pour Toulouse.

Nantes frappait ensuite fort sur l’une de ses rares occasions : à la 45ᵉ minute, Camara tirait à bout portant, Restes repoussait et Lahdo surgissait pour ouvrir le score. Toulouse terminait donc la première mi-temps surpris, n’ayant jamais su franchir le verrou nantais malgré de nombreuses opportunités.

Une seconde période riche en buts

La seconde période reprenait, et Toulouse se montrait immédiatement plus agressif. Gboho entrait à la pause et, à la 47ᵉ minute, recevait un ballon en profondeur de Donnum et égalisait avec un tir croisé précis. Les Toulousains réclamaient même un penalty à la 58ᵉ minute après un contact entre Donnum et Lahdo, mais l’arbitre ne bronchait pas.

À la 61ᵉ minute, Nantes reprenait l’avantage : Lepenant déposait un corner parfait sur la tête de Leroux, qui surprenait Restes et marquait. Toulouse se rapprochait encore de l’égalisation à la 65ᵉ minute, lorsque Donnum recevait un centre de Gboho mais manquait le cadre d’un rien. Trois minutes plus tard, le club toulousain obtenait un penalty après une faute d’Amian sur Kamanzi, offrant une nouvelle chance aux locaux. Donnum transformait et égalisait, envoyant le ballon dans le petit filet gauche d’un Lopes immobile.

Le FC Nantes, malgré son efficacité ce soir (2 tirs cadrés, 2 buts), enchaîne ici un deuxième match nul de suite, mais sort de la zone rouge en prenant provisoirement la 15e place (5 points). Prochain rendez-vous samedi prochain (19h) face à Brest pour un choc dans la course au maintien.