Avant le match face à Auxerre, les supporters du PSG se sont sublimés pour rendre un magnifique hommage à Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025, et Luis Enrique.

Le Parc des Princes a vécu une atmosphère unique lors de l’entrée des joueurs face à l’AJ Auxerre. L’enceinte parisienne s’est transformée en un véritable livre ouvert, chaque tribune écrivant sa propre déclaration d’amour à son équipe et à ses héros.

Dembélé et Luis Enrique mis à l’honneur

Du côté d’Auteuil, les ultras avaient choisi de mettre en lumière l’un des symboles de cette saison exceptionnelle : Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or lundi dernier. Une fresque monumentale lui était dédiée, accompagnée d’un message fort : « Prince de la ville devenu roi du monde ». Une manière de rappeler que le joueur, souvent attendu au tournant, a désormais conquis le cœur des supporters et brillé sur la scène internationale.

En face, la tribune Boulogne s’est tournée vers l’architecte de cette saison historique, Luis Enrique. Fidèles à leur sens de la mise en scène, les supporters ont repris une phrase devenue culte, en référence à la réponse du coach espagnol à une question posée par Margot Dumont, journaliste de Canal+, après la défaite parisienne face à Arsenal en octobre dernier : « Vous ne pouvez pas comprendre ». Derrière ces mots, un immense tifo à son effigie et les représentations des trophées glanés au cours de l’année écoulée, comme un rappel visuel des conquêtes parisiennes.

Un joli hommage des supporters aux joueurs

Enfin, un troisième acte a uni l’ensemble du stade. Une gigantesque bâche déployée proclamait : « Une équipe titrée dans nos cœurs pour l’éternité ». Un cri collectif, qui scelle le lien entre les joueurs et leurs supporters après une saison déjà entrée dans l’histoire du club.

Plus qu’un match, ce fut une célébration. Le Parc des Princes n’a pas seulement accueilli Auxerre ce soir-là ; il a surtout offert un écrin vibrant à une équipe et à un entraîneur devenus immortels aux yeux de leurs fidèles.

Photo : @VFeuillette75 sur X