Face à Auxerre, deux joueurs du PSG sont sortis prématurément. Des tuiles en plus pour Luis Enrique, qui compte déjà plusieurs blessés dans son effectif.

Le Parc des Princes a une nouvelle fois été le théâtre d’imprévus pour le PSG. Quelques instants après l’ouverture du score par Illya Zabarnyi contre l’AJ Auxerre, le milieu Vitinha a été contraint de quitter prématurément la pelouse dès la 36e minute, cédant sa place à Achraf Hakimi. La sortie du Portugais, visiblement étonné, laisse planer le doute : s’agissait-il d’un simple choix tactique ou d’une gêne musculaire ?

La liste des absents continue de s’allonger pour le club parisien. À la pause, Khvicha Kvaratskhelia a également dû quitter le terrain, remplacé par Bradley Barcola pour le second acte, accentuant encore les problèmes d’effectif.

Entre Désiré Doué, Marquinhos, Ousmane Dembélé et João Neves déjà indisponibles, Luis Enrique se retrouve face à un véritable casse-tête à quelques jours du déplacement crucial à Barcelone en Ligue des Champions. La préparation de ce rendez-vous européen s’annonce désormais sous haute tension, entre incertitudes physiques et nécessité de trouver l’équilibre sur le terrain.