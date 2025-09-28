Dani Carvajal et Eder Militao sont sortis sur blessure hier lors de la lourde défaite du Real Madrid contre l’Atlético (2-5).

Le Real Madrid a lourdement chuté hier lors du derby face à l’Atlético de Madrid (5-2) au Metropolitano, subissant ainsi sa première défaite en Liga sous les ordres de Xabi Alonso. « Nous avons fait trop de cadeaux à l’adversaire. Nous leur avons tout donné, et nous n’avons pas été à la hauteur. Nous méritions de perdre, c’est sûr », a commenté le successeur de Carlo Ancelotti.

Carvajal et Militao touchés

De plus, cette défaite pourrait laisser des traces physiques puisque Dani Carvajal et Éder Militão sont sortis sur blessure. Suspendu pour le prochain match de Ligue des champions face au Kairat Almaty, Carvajal se plaint du mollet droit et sera absent un mois. Quant à Militão, il a été touché à la cheville gauche après un contact avec Alexander Sørloth. Remplacé à la mi-temps par Raúl Asencio, il est incertain pour le déplacement à Almaty. Des blessures qui s’ajoutent à celle de Trent Alexander-Arnold.