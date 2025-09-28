Les joueurs du Real Madrid se font fracasser après la lourde défaite contre l’Atlético (2-5). Mais Arda Güler échappe aux critiques.

Le Real Madrid a lourdement chuté hier lors du derby face à l’Atlético de Madrid (5-2) au Metropolitano, subissant ainsi sa première défaite en Liga sous les ordres de Xabi Alonso. « Nous avons fait trop de cadeaux à l’adversaire. Nous leur avons tout donné, et nous n’avons pas été à la hauteur. Nous méritions de perdre, c’est sûr », a commenté le successeur de Carlo Ancelotti.

Depuis la déroute, le Basque est ciblé par la critique. Cette première défaite pour lui sur le banc du Real passe mal et certains choix sont montrés du doigt, comme celui de se priver de Franco Mastantuono, très bon ces dernières semaines, pour aligner un Jude Bellingham encore très décevant hier, ou la sortie d’Arda Güler, pourtant à son avantage.

Les stats parlent pour Arda Güler

La prestation du Turc est louée. Il faut dire que l’ancien joueur de Fenerbahçe a inscrit un but et délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé, tout en réussissant 100% de ses dribbles. Il totalise déjà 3 buts et 3 passes décisives cette saison. Sur ses réseaux, Mesut Ozil, l’ancien madrilène, a posté une photo de Güler avec Mbappé, et une autre de lui-même avec Cristiano Ronaldo. Histoire de mettre en avant la qualité du duo formé par le Turc et le Français. Mais autour d’eux, hier, c’était le néant au Metropolitano…