Le PSG est fixé pour la finale de la Coupe Intercontinentale !

Le PSG va avoir l’occasion d’inscrire une nouvelle ligne à son palmarès, avec la finale de la Coupe Intercontinentale, qui a été fixée.

Le Paris-Saint-Germain, sacré champion de la Ligue des champions 2025, disputera la finale de la nouvelle Coupe Intercontinentale au Qatar le 17 décembre, comme vient de l’annoncer la FIFA. Cette compétition, qui reprend l’esprit de l’ancienne Coupe du monde des clubs, oppose désormais directement le vainqueur européen au finaliste issu des autres continents, sans passer par les demi-finales.

L’adversaire du PSG pas encore connu

Actuellement, le Pyramids FC d’Égypte est déjà qualifié pour la Challenge Cup, sorte de demi-finale, tandis que le futur adversaire se déterminera après la conclusion de la Copa Libertadores, avec les matches LDU Quito – Palmeiras et Racing – Flamengo. Le vainqueur sud-américain affrontera ensuite Cruz Azul (Mexique) avant de rencontrer le club africain.

Historiquement, la Coupe Intercontinentale confrontait uniquement champions d’Europe et d’Amérique du Sud avant de devenir la Coupe du monde des clubs en 2005. Depuis 2024, la FIFA organise également un Mondial des clubs à 32 équipes, remporté la première fois par Chelsea face au PSG cet été.