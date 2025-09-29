Si les jours d’Habib Beye sur le banc du Stade Rennais sont comptés, il pourrait en être de même pour le président exécutif, Arnaud Pouille.

Auteur d’un très gros recrutement cet été, le Stade Rennais connaît un début de saison plutôt décevant. Tout avait pourtant bien commencé avec cette victoire à la dernière minute contre l’OM (1-0), à dix contre onze, mais il n’y a pas eu de confirmation. Capables d’en prendre quatre à Lorient (0-4) et de battre Lyon (3-1), les Rouge et Noir sont d’une irrégularité incroyable, en témoigne leur derby contre Nantes (2-2). Impériaux en première période, ils menaient 2-0 à la Beaujoire et semblaient bien partis pour réaliser un carton historique avant de baisser de pied pour se faire rejoindre dans les arrêts de jeu.

« Pour rappel, la direction du Stade Rennais a balancé presque 30 millions pour faire venir Embolo et Lepaul… »

Dès la fin du match contre Lens (0-0), hier, Mohamed Toubache-Ter a ressorti un tweet datant de mai dans lequel un haut dirigeant rennais lui avait dit qu’Habib Beye sauterait en octobre ou novembre. Nous y sommes. Il est vrai que l’entraîneur ne parvient pas à donner une identité de jeu à son équipe et qu’il pourrait le payer au prix fort. Mais Romain Molina s’étonne que Beye soit tenu pour seul responsable du marasme actuel dans lequel baigne le SRFC.

Sur X, le journaliste d’investigation a écrit : « Pour rappel, la direction du Stade Rennais a balancé presque 30 millions pour faire venir Embolo et Lepaul (sans compter les salaires). Il n’y avait pas mieux à faire (surtout en terme de complémentarité) avec autant d’argent vu le marché cet été ? Et les Pinault laissent faire… ». Peut-être pas pour longtemps car si le Stade Rennais retombe dans le rouge au niveau financier, Arnaud Pouille, qui est visé par le tweet de Molina, tombera lui aussi !