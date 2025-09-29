Après le piteux match nul hier face au RC Lens (0-0), Habib Beye se rapprocherait de plus en plus de la sortie au Stade Rennais, où pourrait le remplacer l’ancien coach de l’AS Monaco Philippe Clement.

L’ambiance était tendue, hier soir, au Roazhon Park, où Habib Beye a interdit à ses joueurs de commenter les deux points perdus face au RC Lens (0-0) alors que le Stade Rennais a évolué à onze contre dix dès la première minute. L’entraîneur breton a justifié ainsi sa décision : « Non, ce résultat ne m’inquiète pas. La responsabilité est aussi dans le choix de ce qu’on a proposé par le coach, de par le système, l’animation. C’est pour ça qu’il n’y aura pas de joueurs en zone mixte. Parce que je leur ai dit que j’assumerai ce qu’il s’est passé et que je ne voulais surtout pas entendre « On est frustrés ». Je dis au groupe d’être satisfait du point qu’on prend, parce qu’il est miraculeux, qu’on aurait pu en prendre deux ou trois et que l’analyse aurait été bien différente. A moi de me poser les bonnes questions pour que cette équipe soit beaucoup plus constante, qu’elle montre de la personnalité dans tous les contextes ».

Philippe Clement toujours dans le viseur ?

Pas sûr qu’Habib Beye ait le temps de remédier à tous les maux touchant son équipe. En effet, hier soir, dès la fin du match contre Lens, Mohamed Toubache-Ter a tiré à boulets rouges sur l’entraîneur, dont il n’est visiblement pas fan. Il a ressorti un tweet datant de mai dans lequel il avait écrit : « La même personne (très haut placée au Stade Rennais) qui m’avait annoncé « Stephan sera viré en octobre-novembre » me confie la même chose pour l’actuel consultant TV à la tête de Rennes… A moins que Philippe Clement arrive plus tôt… ». Octobre, c’est dans deux jours !

L’ancien entraîneur de Monaco est toujours sans club après la fin de son aventure aux Glasgow Rangers fin février… Habib Beye peut-il être viré dans les prochains jours ? Le Stade Rennais est 8e de L1 en n’ayant perdu qu’un seul match en sept journées. Ca, c’est pour le verre à moitié plein. Les pessimistes, eux, relèveront qu’il n’y a eu que deux victoires, dont une très chanceuse contre l’OM, et qu’au niveau du jeu, c’est très décevant alors que le recrutement laissait espérer largement mieux…