Adversaire du Real Madrid demain en Champions League, le défenseur de Kairat Yegor Sorokin a été interrogé sur son duel avec Kylian Mbappé. Il a promis de tout faire pour le mettre mal à l’aise.

Dimanche, au lendemain de leur déroute dans le derby de Madrid, Kylian Mbappé et ses partenaires ont pris l’avion pour le Kazakhstan. Il s’agit du plus long trajet européen de l’histoire du Real Madrid. Xabi Alonso a voulu être le plus tôt possible sur place pour avoir le temps de récupérer du décalage horaire, pour avoir le temps de s’habituer aux conditions climatiques mais également pour s’éloigner de la pression régnant en Espagne, surtout après une telle déconvenue.

« Nous ferons tout pour qu’il se sente mal à l’aise sur le terrain »

Mais les Merengue doivent savoir que les joueurs du Kairat les attendent de pied ferme. Ainsi, le défenseur central Yegor Sorokin a répondu en conférence de presse à une question sur son futur duel avec Kylian Mbappé : « Le marquer est un effort collectif. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu’il se sente mal à l’aise sur le terrain. Le Real Madrid est un club de haut niveau et nous paierons cher toute erreur. L’atmosphère est tendue, mais nous n’avons pas peur, nous sommes justes concentrés et avons conscience de l’importance de cette partie ».

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné demain à 18h45. Le Real Madrid, qui avait débuté la saison par sept victoires en autant de matches, espère se relancer après son 2-5 sur la pelouse de l’Atlético.