OL Mercato : un nouveau club frappe à la porte pour Enzo Molebe
Real Madrid : la presse espagnole fracasse Xabi Alonso !

Real Madrid : la presse espagnole fracasse Xabi Alonso !
Laurent Hess
28 septembre 2025

Xabi Alonso n’est pas épargné après la lourde défaite du Real Madrid contre l’Atlético (2-5).

Le Real Madrid a lourdement chuté hier lors du derby face à l’Atlético de Madrid (5-2) au Metropolitano, subissant ainsi sa première défaite en Liga sous les ordres de Xabi Alonso. « Nous avons fait trop de cadeaux à l’adversaire. Nous leur avons tout donné, et nous n’avons pas été à la hauteur. Nous méritions de perdre, c’est sûr », a commenté le successeur de Carlo Ancelotti.

Depuis la déroute, le Basque est ciblé par la critique. Cette première défaite pour lui sur le banc du Real passe mal et certains choix sont montrés du doigt, comme celui de se priver de Franco Mastantuono, très bon ces dernières semaines, pour aligner un Jude Bellingham encore très décevant hier, ou la sortie d’Arda Güler, pourtant à son avantage.

« Une humiliation » pour Xabi Alonso

AS pointe cette mauvaise gestion du derby. « Le Cholo l’a ridiculisé tactiquement. Le Real Madrid a échoué lamentablement lors du premier grand test de la saison. Certaines décisions de Xabi Alonso n’ont pas été comprises, comme la présence dans le onze de départ de Bellingham ou le changement précoce de Güler. L’équipe a perdu les qualités qui l’avaient caractérisée lors des premiers matchs ». « Ce n’est pas une défaite, c’est une humiliation. Le derby madrilène signale Xabi Alonso comme la principale victime », estime de son côté la Cadena SER.

