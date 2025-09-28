Présent dans le vestiaire après la claque reçue lors du derby entre le Real Madrid et l’Atlético, le président Florentino Pérez a passé un message aux joueurs.

Ce samedi, le Real Madrid a vécu une après-midi difficile au Metropolitano, où l’Atlético s’est imposé 5-2. Ce premier grand test du projet de Xabi Alonso s’est soldé par un échec, laissant des doutes autour de l’équipe. Florentino Pérez, présent dans le stade, n’a pas caché sa déception.

« Aujourd’hui, ce n’était pas notre jour »

Dans le vestiaire, le président a tenu à adresser un message clair à ses joueurs, comme l’a rapporté Defensa Central : « Aujourd’hui, ce n’était pas notre jour, ils ont mieux joué et nous avons perdu… nous devons apprendre de cela, nous sommes le Real Madrid et nous nous relèverons. »

De son côté, Xabi Alonso s’est montré lucide en conférence de presse : « Défaite méritée. Il nous a manqué une vitesse et nous ne sommes pas bien entrés dans le match. Cela fait mal. Nous sommes en phase de construction, mais ce n’est pas une excuse. Cela peut être une leçon positive pour l’avenir. Mauvais match dans l’ensemble. »

Des échéances importantes à venir pour le Real

À court terme, le Real Madrid devra rapidement réagir. Deux échéances importantes arrivent : un déplacement compliqué en Ligue des champions au Kazakhstan contre le Kairat Almaty, puis la réception de Villarreal en Liga avant la trêve internationale. Dans moins d’un mois, l’équipe se mesurera déjà au Barça lors du Clásico, un test capital.

Malgré tout, la direction continue de faire confiance au groupe et à Xabi Alonso, en espérant que cette défaite devienne un déclic.