Real Madrid : Huijsen fait son mea culpa

Le défenseur s’est excusé après sa piètre prestation contre l’Atletico.

Le Real Madrid s’est lourdement incliné ce week-end sur le terrain de l’Atlético (2-5). Une pilule difficile à avaler puisque cela faisait 75 ans que le Real n’avait pas encaissé 5 buts dans un match officiel face à son rival madrilène. Une première défaite pour Xabi Alonso après un début de saison parfait avec 7 victoires en autant de matchs.

«Je m’excuse auprès des fans »

Au Metropolitano, la défense du Real a été en souffrance et les deux recrues défensive Alvaro Carreras et Dean Huijsen sont complètement passés à côté de leur match. Alors que le Real se rend au Kazakhstan pour y défier le Kaïrat Almaty en Ligue des Champions mardi soir, Huijsen a laissé un message d’excuse sur ses réseaux sociaux : «Je m’excuse auprès des fans pour ce week-end. On continue, on a encore du chemin à faire.»